Un accident petrecut pe o stradă din Galați aduce în prim-plan încă un episod de violență domestică. Vorbim despre o femeie de 37 de ani, care a fost spulberată pe trecerea de pietoni de o maşină condusă chiar de soțul ei, cu care este în proces de divorţ. După incident, şoferul de 42 de ani, care era şi băut, şi-a continuat goana pe şosea şi a acroşat o maşină parcată.

Femeia de 37 de ani a suferit răni uşoare în urma impactului. Medicii sosiţi la faţa locului i-au acordat primul ajutor şi au transportat-o ulterior la spital.

Poliţiştii spun că bărbatul a observat-o pe soţie în timp ce traversa pe trecerea de pietoni, moment în care ar fi accelerat intenţionat şi a lovit-o cu maşina.

Agresorul, imobilizat de martori

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După accident, bărbatul a încercat să fugă şi a lovit o maşină parcată. Mai mulţi bărbaţi, martori la incident, au intervenit şi au reuşit să îl prindă.

Agresoriul a fost testat cu aparatul etiolotest, care a arătat o valoare de 0,57 mg/l. Cei doi se află în plin proces de divorţ, iar acum soţul este acuzat de tentativă de omor.