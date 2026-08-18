Video Bărbatul care şi-ar fi lovit soţia pe "trecere", acuzat de tentativă de omor. Se află în proces de divorţ
Un accident petrecut pe o stradă din Galați aduce în prim-plan încă un episod de violență domestică. Vorbim despre o femeie de 37 de ani, care a fost spulberată pe trecerea de pietoni de o maşină condusă chiar de soțul ei, cu care este în proces de divorţ. După incident, şoferul de 42 de ani, care era şi băut, şi-a continuat goana pe şosea şi a acroşat o maşină parcată.
Femeia de 37 de ani a suferit răni uşoare în urma impactului. Medicii sosiţi la faţa locului i-au acordat primul ajutor şi au transportat-o ulterior la spital.
Poliţiştii spun că bărbatul a observat-o pe soţie în timp ce traversa pe trecerea de pietoni, moment în care ar fi accelerat intenţionat şi a lovit-o cu maşina.
Agresorul, imobilizat de martori
După accident, bărbatul a încercat să fugă şi a lovit o maşină parcată. Mai mulţi bărbaţi, martori la incident, au intervenit şi au reuşit să îl prindă.
Agresoriul a fost testat cu aparatul etiolotest, care a arătat o valoare de 0,57 mg/l. Cei doi se află în plin proces de divorţ, iar acum soţul este acuzat de tentativă de omor.
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜