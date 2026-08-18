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Clasament Superliga, după 5 etape: FCSB trece de FC Botoşani şi urcă pe primul loc 

Daniel Bîrligea a adus victoria lui FCSB în meciul cu FC Botoşani Daniel Bîrligea a adus victoria lui FCSB în meciul cu FC Botoşani - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.08.2026, 08:10 | Modificat la 18.08.2026, 08:14

Luni seara, în ultimul meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal, FCSB s-a impus la limită, 3-2, împotriva celor de la FC Botoşani.

FCSB a deschis scorul rapid, prin Joao Paulo, însă adversarii au profitat de două erori masive ale defensivei FCSB-iste şi au preluat conducerea, graţie dublei semnate de Dumiter.

Bîrligea a egalat rapid, însă FCSB a avut nevoie de introducerea lui Octavian Popescu pentru ca din talentul acestuia să se nască golul victoriei marcat de Bîrligea la ultima fază a meciului.

Graţie acestui succes, FCSB urcă pe primul loc al Superligii de fotbal, trupa antrenată de Marius Baciu depăşindu-se pe Dinamo Bucureşti şi FC Argeş.

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În celelalte meciuri din etapa a 5-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Voluntari - Petrolul Ploieşti 1-2, FC Argeş - Farul Constanţa 1-1, Csikszereda Miercurea Ciuc - Sepsi Sf. Gheorghe 0-0, Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 0-1, Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova 1-1, Corvinul Hunedoara - CFR Cluj 3-0, Universitatea Cluj - UTA Arad 2-1.

Clasament Superliga 

1    FCSB    5    3    2    0    9-4        11 puncte

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2    DINAMO     5    3    1    1    11-3    10 puncte

3    ARGEŞ    5    3    1    1    4-3        10 puncte

4    U CLUJ    4    3    0    1    6-4        9 puncte

5    PETROLUL 5    3    0    2    4-6        9 puncte

6    CORVINUL 5    2    2    1    7-3        8 puncte

7    FARUL     5    2    2    1    9-7        8 puncte

8    RAPID    5    2    2    1    5-3        8 puncte

9    CRAIOVA    5    2    1    2    10-7    7 puncte

10    OŢELUL     5    1    3    1    6-6        6 puncte

11    SEPSI    5    1    3    1    2-2        6 puncte

12    VOLUNTARI 5    1    1    3    4-13    4 puncte

13    CFR CLUJ 4    1    0    3    7-8        3 puncte

14    BOTOŞANI 5    0    3    2    6-8        3 puncte

15    UTA ARAD 5    0    2    3    3-9        2 puncte

16    CSIKSZEREDA 5    0    1    4    2-9    1 punct 

Redactia Observator
Redactia Observator
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