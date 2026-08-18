Clasament Superliga, după 5 etape: FCSB trece de FC Botoşani şi urcă pe primul loc 

Luni seara, în ultimul meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal, FCSB s-a impus la limită, 3-2, împotriva celor de la FC Botoşani.

Daniel Bîrligea a adus victoria lui FCSB în meciul cu FC Botoşani - Profimedia

FCSB a deschis scorul rapid, prin Joao Paulo, însă adversarii au profitat de două erori masive ale defensivei FCSB-iste şi au preluat conducerea, graţie dublei semnate de Dumiter.

Bîrligea a egalat rapid, însă FCSB a avut nevoie de introducerea lui Octavian Popescu pentru ca din talentul acestuia să se nască golul victoriei marcat de Bîrligea la ultima fază a meciului.

Graţie acestui succes, FCSB urcă pe primul loc al Superligii de fotbal, trupa antrenată de Marius Baciu depăşindu-se pe Dinamo Bucureşti şi FC Argeş.

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În celelalte meciuri din etapa a 5-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Voluntari - Petrolul Ploieşti 1-2, FC Argeş - Farul Constanţa 1-1, Csikszereda Miercurea Ciuc - Sepsi Sf. Gheorghe 0-0, Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 0-1, Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova 1-1, Corvinul Hunedoara - CFR Cluj 3-0, Universitatea Cluj - UTA Arad 2-1.

Clasament Superliga

1 FCSB 5 3 2 0 9-4 11 puncte

2 DINAMO 5 3 1 1 11-3 10 puncte

3 ARGEŞ 5 3 1 1 4-3 10 puncte

4 U CLUJ 4 3 0 1 6-4 9 puncte

5 PETROLUL 5 3 0 2 4-6 9 puncte

6 CORVINUL 5 2 2 1 7-3 8 puncte

7 FARUL 5 2 2 1 9-7 8 puncte

8 RAPID 5 2 2 1 5-3 8 puncte

9 CRAIOVA 5 2 1 2 10-7 7 puncte

10 OŢELUL 5 1 3 1 6-6 6 puncte

11 SEPSI 5 1 3 1 2-2 6 puncte

12 VOLUNTARI 5 1 1 3 4-13 4 puncte

13 CFR CLUJ 4 1 0 3 7-8 3 puncte

14 BOTOŞANI 5 0 3 2 6-8 3 puncte

15 UTA ARAD 5 0 2 3 3-9 2 puncte

16 CSIKSZEREDA 5 0 1 4 2-9 1 punct