Etilotestul poate fi repetat. Aveţi dreptul să cereţi o a doua testare, dacă sunteţi convinşi că e un fals pozitiv. Dintre cele două rezultate va fi luată în calcul valoarea cea mai mică. Important este însă să ştim exact când putem cere asta, după cât timp şi ce se întâmplă dacă valoarea creşte.

Dacă etilotestul arată între 0,01 şi 0,10 miligrame per litru alcool pur în aerul respirat, şoferul poate solicita o a doua testare. Aceasta se face la cel puţin 15 minute, dar nu mai târziu de 20 de minute de la primul test, iar în calcul se va lua rezultatul care are o valoare mai mică.

Datele ştiinţifice arată însă că nicio cantitate de alcool nu este sigură înainte de a te urca la volan

Dacă apar valori de peste 0,10, dar până 0,40 miligrame per litru alcool pur în aerul respirat, şoferul poate solicita recoltarea de probe biologice. Ce este peste această valoare, înseamnă automat că şoferul e obligat să meargă la recoltarea de probe biologice.

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Un studiu recent realizat de poliţişti arată că şoferii români au percepţii diferite când vine vorba de consumul de alcool la volan. Datele arată că 50% dintre şoferi spun că nicio cantitate de alcool nu este sigură înainte de a te urca la volan. 23% consideră că o bere consumată e acceptabilă, iar 19% au aceeaşi părere despre un pahar de vin. 8% dintre şoferi spun că un pahar de tărie ar fi în regulă înainte de a conduce. Datele ştiinţifice arată însă că nicio cantitate de alcool nu este sigură înainte de a te urca la volan.