Sorana Cîrstea, calificare în optimile de la Cincinnati. Meciul cu Anna Kalinskaya, perturbat de ploaie

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni seara, în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Cincinnati (Statele Unite ale Americii), competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste 7,4 milioane de dolari.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de la Cincinnati - Profimedia

Sorana, locul 19 mondial şi favorită 15 la Cincinnati, a eliminat-o pe rusoaica Anna Kalinskaya, locul 21 mondial şi favorită 18 la turneul american, pentru a ajunge în faza optimilor de finală.

Duelul s-a întins pe durata a peste două ore de joc şi a fost perturbat în mod semnificativ de condiţiile meteo nefavorabile, fiind întrerupt de mai multe ori.

Interesant este că desele întreruperi au avantajat-o pe sportiva noastră, care a fost obligată să revină pe tabelă, după ce a pierdut primul set la tie-break. Întreruperile au scos-o din ritm pe rusoaică şi chiar au făcut-o să dezvolte o problemă medicală, astfel că Anna Kalinskaya s-a retras din meci, la 6-7, 6-1, 5-0, pentru Sorana.

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Graţie acestui succes, Sorana Cîrstea un cec în valoare de 81.752 de dolari şi 120 de puncte WTA, acestea ajutând-o pe sportiva noastră să urce, momentan, pe locul 17 în clasamentul WTA Ranking Live.

Pentru Sorana urmează, însă, un meci complicat cu Jessica Pegula, din Statele Unite ale Americii, locul 3 mondial şi favorită 3 la Cincinnati. Pegula a trecut, în 16-imi, de Emma Navarro, din Statele Unite ale Americi, favorită 25, scor 7-5, 6-2.

Sorana Cîrstea şi Jessica Pegula s-au înfruntat de trei ori până acum. Românca a câştigat primul meci direct, acum 15 ani, în 2011, la Midland, Michigan, când Jessica Pegula încă nu împlinise 17 ani. A fost, atunci, 7-6, 6-3, pentru Sorana. Apoi, americanca a bătut-o pe două ori pe româncă, 6-3, 6-3, tot la Midland, în 2015, şi 7-6, 6-3, la Madrid, în 2021.