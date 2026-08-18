Bolojan critică decizia CCR pe legea ANI: Azi este Dominic Fritz, mâine poate fi altcineva

Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat dur decizia Curții Constituționale de a valida amendamentul la legea ANI, în urma căruia primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ar urma să își piardă mandatul. Deși recunoaște că hotărârea Curții este obligatorie, șeful Executivului susține că problema este precedentul juridic. Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani şi credibilitate, a mai avertizat el.

Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria, 14 mai 2026 - Profimedia

Într-o primă reacție la decizia CCR, Bolojan a avertizat că legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic.

În acelaşi timp transmite că susţine publicarea declarațiilor de avere și interese ale demnitarilor, fapt care nu mai este obligatoriu pe noua lege ANI.

Prima reacţie a lui Bolojan la decizia CCR

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"Decizia de ieri a Curții Constituționale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuție despre principii.

Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei.

Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz nu pentru că este primar sau președintele USR, ci pentru că sunt în joc niște principii care trebuie să fie valabile pentru toți, indiferent cine suntem și ce funcție ocupăm.

Legea dispune numai pentru viitor. Așa spune Constituția. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate?

La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic. Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și, cu atât mai puțin, de azi pe mâine.

Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică.

E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO.

Aștept motivarea și să aflu dacă, totuși, se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate.

Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia și să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR.

Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate" a transmis Ilie Bolojan în mesajul postat pe Facebook

Urmările deciziei CCR privind amendamentul Fritz

Amintim că CCR a stabilit ieri ca fiind constituţional un amendament introdus în Legea integrităţii la cererea PSD şi AUR, prin care aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituţională prevederea din lege care stipulează încetarea de drept a funcţiei/demnităţii publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Reprezentanţii USR au reclamat faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe preşedintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese.

Dominic Fritz a anunțat că va ataca decizia la CEDO, pentru că aceasta se aplică retroactiv, adică pentru o faptă anterioară legii, care ar contrazice Constituţia.

Biroul Naţional al USR se reunește astăzi pentru a-i da un vot de susținere lui Dominic Fritz.