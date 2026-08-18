Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar a Altinișoarei. Asta după ce judecătorii CCR au validat cu majoritate de voturi articolul din nou a Legea Integrității, care prevede sancționarea retroactivă a aleșilor locali. De altfel, peste 120 de persoane vizate de amendament ar putea să-și piardă funcțiile.

Marius Gârlașiu, reporter Observator: Dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicușor Dan, atunci liderul USR, Dominic Fritz, își va pierde mandatul de primar al Timişoarei, asta după ce Curtea Constituțională a validat ieri cu majoritate de 5 la 3 amendamentul depus de PSD, prin care aleșii locali, demnitarii și funcționarii publici condamnați definitiv pentru incompatibilitate și conflict de interese își vor pierde mandatele la 30 de zile după intrarea în vigoare a acestei legi. Asta chiar dacă acest articol se va aplica retroactiv.

Acum însă, Dominic Fritz, primarul din Timișoara, a acuzat direct Partidul Social Democrat că ar fi influențat această decizie a Curții Constituționale prin judecătorii numiți la CCR cu sprijinul PSD.

Dominic Fritz a postat un mesaj lung pe Facebook din care, îmi permiteți să vă citez acum, spunea că un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este un stat de drept. Articolul 15 din Constituție, care prevede că legea dispune numai pentru viitor, a fost suspendat pentru mine, spune Dominic Fritz, iar asta înseamnă că de mâine poate fi suspendat pentru oricine, iar de azi înainte, orice majoritate din Parlament poate inventa pedepse pentru trecut, pedepse croite pentru numele unui adversar politic, iar Curtea Constituțională controlată politic le va parafa. Am încheiat citatul.

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Dominic Fritz a anunțat, totodată, că va continua bătălia în justiție și că va încerca să-și găsească dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, însă, trebuie să spunem, CEDO nu poate schimba decizii ale Curții Constituționale. Ce se va întâmpla mai departe cu această lege? Ei bine, ea se va întoarce deocamdată în Parlament, acolo unde Senatul și Camera Deputaților trebuie să o pună în acord cu decizia Curții Constituționale, să elimine, mai exact, acele articole introduse în comisiile de specialitate din Parlament, prin care demnitarii, soțiile, soții acestora și partenerii de viață erau obligați să depună declarații de avere, pentru că aceste articole au fost declarate neconstituționale de către judecătorii ICCR.

Practic, legea se întoarce în Parlament, va fi modificat în acord cu decizia Curții Constituționale, după care va ajunge la promulgare pe masa președintelui Nicușor Dan, care are două opțiuni, fie va promulga această lege, fie ar putea să o întoarcă în Parlament pentru reexaminare.

Însă, chiar și în acest caz, în cazul în care șeful statului va alege să trimită legea înapoi în Parlament pentru a fi reexaminată, Parlamentul nu este obligat să schimbe acest articol din lege și poate adopta din nou legea exact în forma care a fost validată de Curtea Constituțională, mai exact cu acest amendament care va duce la încetarea mandatului de primar al Timișoarei pentru liderul USR, Dominic Fritz. Altfel, un protest a fost anunțat pentru mâine seară, la ora 19, în Piața Operei din Timișoara. Este vorba despre o manifestație pentru susținerea primarului Dominic Fritz, ales, vă reamintesc, în 2024, la alegerile locale, cu votul la peste 53.000 de timișoareni.