Lovitură dată de Dan Şucu. A majorat capitalul social al Rapidului cu 25 de milioane de lei 

La două zile după ce Rapid Bucureşti a pierdut, 0-1, derby-ul cu Dinamo Bucureşti de pe teren propriu, din etapa a 5-a a Superligii de fotbal, omul de afaceri Dan Şucu, patronul giuleştenilor, a luat o decizie radicală.

Dan Şucu, dispus să facă eforturi pentru a transforma Rapidul într-o echipă de top - Profimedia

Pentru a-şi manifesta dorinţa de a arăta că Rapidul este, totuşi, pe un drum bun, Dan Şucu a decis să majoreze capitalul social al clubului cu 25 de milioane de lei.

Anunţul a fost transmis prin intermediul paginii de Facebook a clubului, mesajul postat fiind unul cât se poate de clar:

"Acționarii FC Rapid au aprobat majorarea capitalului social al clubului. Începând de astăzi, 17 august 2026, capitalul social al FC Rapid a fost majorat de la 75.000.000 de lei la 100.000.000 de lei, prin aportul acționarului majoritar. Majorarea este în valoare de 25.000.000 de lei și reprezintă o nouă etapă în consolidarea financiară a clubului. Prin această decizie, clubul își întărește baza financiară și creează condițiile necesare pentru continuarea investițiilor în dezvoltarea clubului și pentru atingerea celor mai înalte standarde, atât în plan sportiv, cât și organizațional. Majorarea capitalului social reconfirmă și angajamentul pentru dezvoltarea proiectului Rapid și pentru crearea unei structuri solide, care să susțină obiectivele clubului în anii următori".

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Există informaţii care arată că, prin această mişcarea, Dan Şucu a dorit să transmită fanilor giuleşteni că este, în continuare, extrem de interesat de a transforma Rapidul într-o grupare de top în România şi nu numai.