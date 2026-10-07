România a retrogradat 6 locuri în clasamentul FIFA 

Cele patru înfrângeri suferite la rând de România, în UEFA Nations League, au costat scump naţionala ţării noastre în clasamentul FIFA.

"Tricolorii" au pierdut nu mai puţin de şase poziţii, retrogradând de pe locul 52 pe locul 58 mondial. România a fost depăşită de formaţii precum Bosnia Herţegovina, Arabia Saudită, Slovenia, Africa de Sud, Irlanda şi Mali.

Mai mult, poziţia "tricolorilor" este ameninţată, la momentul actual, de formaţii precum Uzbekistan, Mali, Burkina Faso, Qatar sau Irak.

La nivel înalt, lucrurile au rămas nemodificate. Spania şi-a consolidat locul întăi, fiind urmată de Argentina, Franţa şi Anglia.

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Portugalia a câştigat primele patru meciuri jucate în UEFA Nations League şi a urcat două poziţii, de pe locul 7 pe locul 5, reuşind să depăşească Brazilia şi Maroc.