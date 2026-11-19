Joi se joacă primele meciuri de la Cupa Mondială de fotbal pentru juniori sub 17 ani, din Qatar, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de AntenaPLAY , iar naţionala Mozambicului a produs prima mare surpriză de la turneul final la care participă nu mai puţin de 48 de echipe, printre care şi România.

Naţionala Mozambicului a debutat cu o victorie categorică la Cupa Mondială U17 - Facebook/Federação Moçambicana de Futebol

Calificată în premieră la turneul final al Cupei Mondiale U17 şi considerată outsideră în confruntarea cu Danemarca, din Grupa C, naţionala Mozambicului a predat o adevărată lecţie de fotbal şi s-a impus la pas, 4-0, graţie golurilor marcate de Alirio Cuna, de două ori, Khensane şi Mubai.

Reprezentantă a Africii de la turneul final, naţionala Mozambicului s-a desprins pe tabelă, în confruntarea cu Danemarca, încă din prima repriză, trupa antrenată de portughezul Luis Guerreiro având 3-0 încă de la pauză.

În celelalte meciuri jucate joi s-au înregistrat următoarele rezultate: Franţa - Haiti 3-1, Noua Caledonie - Ecuador 0-1, Coreea de Sud - Uganda 3-0, Arabia Saudită - Uruguay 2-3.

Articolul continuă după reclamă

Prima zi de meciuri de la Cupa Mondială U17 se încheie cu partidele Qatar - Panama, Argentina - Australia şi Egipt - Grecia.

Repartizată în Grupa K la Mondialul din Qatar, alături de Mexic, Camerun şi Venezuela, naţionala României va debuta sâmbătă, 21 noiembrie, când va înfrunta echipa Mexicului, de la ora 17.30.