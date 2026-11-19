Mozambic produce prima mare surpriză de la Cupa Mondială de fotbal U17, competiţie transmisă de AntenaPLAY
Joi se joacă primele meciuri de la Cupa Mondială de fotbal pentru juniori sub 17 ani, din Qatar, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de AntenaPLAY, iar naţionala Mozambicului a produs prima mare surpriză de la turneul final la care participă nu mai puţin de 48 de echipe, printre care şi România.
Calificată în premieră la turneul final al Cupei Mondiale U17 şi considerată outsideră în confruntarea cu Danemarca, din Grupa C, naţionala Mozambicului a predat o adevărată lecţie de fotbal şi s-a impus la pas, 4-0, graţie golurilor marcate de Alirio Cuna, de două ori, Khensane şi Mubai.
Reprezentantă a Africii de la turneul final, naţionala Mozambicului s-a desprins pe tabelă, în confruntarea cu Danemarca, încă din prima repriză, trupa antrenată de portughezul Luis Guerreiro având 3-0 încă de la pauză.
În celelalte meciuri jucate joi s-au înregistrat următoarele rezultate: Franţa - Haiti 3-1, Noua Caledonie - Ecuador 0-1, Coreea de Sud - Uganda 3-0, Arabia Saudită - Uruguay 2-3.
Prima zi de meciuri de la Cupa Mondială U17 se încheie cu partidele Qatar - Panama, Argentina - Australia şi Egipt - Grecia.
Repartizată în Grupa K la Mondialul din Qatar, alături de Mexic, Camerun şi Venezuela, naţionala României va debuta sâmbătă, 21 noiembrie, când va înfrunta echipa Mexicului, de la ora 17.30.