Sandro Mazzola, legenda clubului Inter Milano, a murit: "Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie"

Fostul mare atacant italian Sandro Mazzola, figură emblematică a clubului Inter Milano, unde și-a petrecut întreaga carieră profesionistă de 17 ani, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, a anunțat clubul italian.

„Sandro Mazzola a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Nu doar din istoria nerazzurrilor. El a fost istoria lui Inter: a venit la club când era doar un băiat și nu a mai plecat niciodată”, a transmis clubul italian, citat de Reuters.

Alături de formația italiană, a câștigat patru titluri în Serie A și două Cupe ale Campionilor Europeni. La nivel internațional, Mazzola a făcut parte din naționala Italiei care a câștigat Campionatul European din 1968. Doi ani mai târziu, a ajuns cu Italia până în finala Cupei Mondiale din Mexic.

Mazzola și-a făcut debutul la seniori la vârsta de 18 ani, într-un meci împotriva lui Juventus când Inter a fost nevoită să joace cu echipa de tineret după ce federația italiană a decis rejucarea unei partide în urma unor incidente provocate de suporteri.

Articolul continuă după reclamă

Un moment important al carierei sale a venit în 1964, când a înscris de două ori în finala Cupei Campionilor Europeni, câștigată de Inter cu 3-1 în fața lui Real Madrid. Inter a reușit să câștige trofeul și în sezonul următor.

Mazzola s-a retras din activitate în 1977 și a continuat să lucreze în conducerea clubului Inter, ocupând funcția de director sportiv. Ulterior, a fost director sportiv și la Torino, clubul pentru care evoluase tatăl său.