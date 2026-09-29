Şeful arbitrilor din Turcia, reţinut într-un dosar amplu 

Fotbalul din Turcia a încasat o nouă lovitură grea, după ce Ferhat Gundogdu, şeful arbitrilor, şi alte şase persoane au fost reţinute.

Gundogdu şi ceilalţi vizaţi sunt acuzaţi de comiterea mai multor infracţiuni, inclusiv de formarea unui grup infracţional organizat.

Există informaţii care arată că Gundogdu şi oamenii din reţeaua, inclusiv vicepreşedintele său, se implicau în mod ilegal în stabilirea clasamentelor arbitrilor, în delegarea unor brigăzi, în procesele de evaluare şi numire a arbitrilor şi aşa mai departe.

Acţiunea a fost confirmată de Akin Gurlek, ministrul Justiţiei din Turcia, care a precizat că "vom continua demersurile şi lupta pentru un fotbal curat".

Articolul continuă după reclamă

Acţiunea vine la circa un an după ce nu mai puţin de 149 de arbitri din Turcia ar fi fost suspendaţi pentru implicare în mafia pariurilor.