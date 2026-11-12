Sepp Blatter continuă duelul cu Gianni Infantino: "Un dictator care ar trebui trimis la psihiatrie"

Sepp Blatter, fostul şef al FIFA, continuă duelul de la distanţă avut cu Gianni Infantino, actualul boss de la FIFA, pe care l-a acuzat în termeni duri într-un interviu acordat Der Spiegel.

Gianni Infantino, şeful FIFA, a fost atacat dur de Sepp Blatter, fostul boss de la FIFA - Profimedia

Nemulţumit de direcţia în care a luat-o FIFA, după ce a Infantino a pus stăpânire pe ea, şi mai ales de ideea de a se privatiza Cupa Mondială, Blatter l-a comparat pe Infantino cu "un dictator care ar trebui trimis la psihiatrie".

De asemenea, Blatter consideră că "Infantino se vede drept un personaj de neatins. Oameni din cadrul FIFA îmi spun că nimeni nu are voie să ia liftul împreună cu el. Infantino nu mai cunoaşte nicio limită. Nu înţelege nimic din tot ce se întâmplă în jurul său".

Deşi numeroase instituţii din fotbal şi numeroşi oameni de fotbal au pus tunurile pe Infantino în ultimele luni, acesta rămâne favorit să obţină un nou mandat de preşedinte FIFA la alegerile care vor avea loc în martie anul viitor, la Rabat, în Maroc.