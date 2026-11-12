De la 27 la doar 6 grade în 24 de ore. Orașul din România unde temperaturile se prăbușesc cu 21 de grade

România se pregătește pentru o schimbare radicală a vremii, cu diferențe de temperatură de peste 20 de grade în doar 24 de ore. Vineri, 13 noiembrie, aerul tropical va aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, de până la 27 de grade în sudul țării. De sâmbătă, însă, un val de aer polar va provoca o răcire bruscă, iar maximele vor coborî până la 6-9 grade în unele localități. Schimbarea spectaculoasă va fi însoțită de ploi, vânt puternic și ninsori la munte, unde vor apărea și condiții de viscol. În Slobozia, temperaturile vor scădea şi cu 21 de grade.

Variație spectaculoasă a temperaturilor în sudul țării, de la 27 de grade la valori de cel mult 9 grade sau chiar 6, în doar 24 de ore. Vor fi diferețe termice de peste 15-20 grade.

Un transport de aer tropical, venit dinspre sudul continentului, va aduce o zi cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, în special în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor ajunge la 25-27 de grade, depășind cu 15 grade valorile normale pentru mijlocul lunii noiembrie.

Răcire bruscă în doar 24 de ore

Episodul de căldură va fi însă de scurtă durată. În mai puțin de 24 de ore, circulația aerului se va schimba radical, iar masa de aer cald va fi înlocuită rapid de una rece, de origine polară.

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Trecerea frontului rece va aduce un contrast termic deosebit de accentuat, cu diferențe de temperatură care pot depăși 15-20 de grade în doar câteva ore.

Astfel, dacă vineri, 13 noiembrie, în localități precum Giurgiu, Călărași, Alexandria, Turnu Măgurele și Zimnicea se vor înregistra temperaturi de până la 27 de grade, sâmbătă, 14 noiembrie, vremea se va răci considerabil. În sud-estul țării, maximele nu vor mai depăși 7-9 grade Celsius.

Practic, trecerea de la o zi cu temperaturi de vară la una cu valori specifice unei perioade mult mai reci se va produce într-un interval extrem de scurt, pe fondul pătrunderii aerului polar. La sfârșitul acestei săptămâni, vremea se va răci accentuat, dar se va ameliora semnificativ față de intervalul anterior sub aspectul precipitațiilor și al intensificărilor vântului.

Viscol la munte

Cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile sudice și sud-estice, unde, mai ales în cursul zilei, va ploua (în general, cantități de apă de 2...12 l/mp).

La altitudini, în general, de peste 1200 m, în Carpații Meridionali și de Curbură, vor predomina ninsorile, slabe cantitativ (strat de zăpadă nou depus, în general, de 2...6 cm). La altitudini mai mici, precum și posibil în sud-estul Transilvaniei, în prima parte a zilei, precipitațiile vor fi mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, iar în cursul zilei, pe alocuri, și în regiunile extracarpatice și la munte (viteze la rafală, în general, de 45...50 km/h, iar pe crestele montane de peste 60...70 km/h; trecător, vor fi condiții de viscol).

Temperaturile maxime se vor încadra între 4 grade în estul Transilvaniei și 12 grade în Banat și în Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 și 4 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre valori în jurul a -10 grade, unde va fi ger.

Temperaturi oscilante vineri/sâmbătă

Vineri, 13 noiembrie || Sâmbătă, 14 noiembrie

27° Giurgiu 9° Giurgiu

27° Călărași 9° Călărași

27° Alexandria 9° Alexandria

27° Turnu Măgurele 9° Turnu Măgurele

27° Zimnicea 9° Zimnicea

27° Slobozia 6° Slobozia