Sorana Cîrstea, o nouă victorie clară la US Open 2026. În turul III dă peste o jucătoare din Italia 

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri seara, în turul III de la US Open 2026, ultimul Grand Slam de tenis al anului.

Sportiva noastră, favorită 16, s-a impus clar în confruntarea cu Diane Parry, din Franţa, locul 31 mondial, scor 6-2, 7-5, la capătul unui duel care a durat o oră şi 51 de minute şi în care Sorana a avut mici emoţii doar în setul al II-lea, când a ratat două mingi de meci, la 5-4, înainte de a pune capăt disputei cu un sec 7-5.

Noul succes de la US Open 2026 îi asigură Soranei Cîrstea 130 de puncte WTA şi un cec în valoare de 290.000 de dolari. Pentru că şi-a depăşit rezultatul de anul trecut, când s-a oprit în turul II, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 15 în clasamentul WTA Ranking Live, în timp ce în clasamentul WTA Race Live, Sorana ocupă locul 13.

Pentru sportiva noastră însă de-abia de acum începe greul. În turul III de la US Open 2026, Sorana Cîrstea dă peste Jasmine Paolini, din Italia, locul 21 mondial şi favorită 19. Paolini a surclasat-o în turul II pe compatrioata sa, Lucrezia Stefanini, locul 119 mondial, scor 6-4, 6-1.

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Sorana Cîrstea şi Jasmine Paolini s-au mai întâlnit de trei ori până acum, iar italianca s-a impus de fiecare dată. A fost 6-4, 4-6, 6-1, la Portoroz, în 2021, 7-5, 2-6, 6-2, la Roland Garros, în 2023, şi 6-2, 7-6, la Dubai, în 2024.