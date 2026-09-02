Cine este Diane Parry, adversara Soranei Cîrstea din turul II de la US Open 2026. Meciul se joacă miercuri

Sorana Cîrstea, singura reprezentantă a României rămasă în turneul de la US Open 2026, ultimul Grand Slam de tenis al anului, se pregăteşte pentru duelul din turul II în care o va înfrunta pe Diane Parry, din Franţa, locul 31 mondial.

Meciul dintre Sorana Cîrstea, a 16-a favorită a turneului, şi Diane Parry se dispută miercuri, de la 18.00, ora României, şi va fi primul de pe Terenul 12 de la Centrul Naţional de Tenis USTA Billie Jean King, din New York.

În faţa Soranei stă o adversară mult mai tânără şi lipsită de experienţă, chiar dacă Diane Parry, 24 de ani, este la cea mai bună clasare din carieră, locul 31 mondial. Ba, chiar dacă are de apărat un tur III la US Open, franţuzoaica a ajuns până pe locul 29 în clasamentul WTA Ranking Live.

Născută la Nisa, Diane Parry are reşedinţa în Dubai, Emiratele Arabe Unite, şi a devenit jucătoare profesionistă de tenis în 2017. Franţuzoaica are trei titluri WTA în carieră, unul la simplu, Monterrey 2026, unde a învins-o în finală pe Elise Mertens, din Belgia, 6-4, 0-6, 6-3, şi două la dublu, Merida Open 2023, Mexic, alături de Caty McNally, din Statele Unite ale Americii, şi Ladies Open Lausanne, Elveţia, alături de Anna Bondar, din Ungaria.

Articolul continuă după reclamă

La nivel de junioare, Diane Parry a jucat două semifinale de Grand Slam, una la simplu, la Wimbledon, în 2019, şi una la dublu, la Roland Garros, tot în 2019.

Sorana Cîrstea şi Diane Parry nu s-au mai înfruntat până acum. Învingătoarea dintre cele două joacă, în turul III, împotriva învingătoarei dintre Jasmine Paolini, Italia, favorită 19, şi Lucrezia Stefanini, din Italia, jucătoare venită din calificări.