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Starea traficului, 2 septembrie 2026. Circulaţie închisă pe Transfăgărăşan

Circulaţie închisă pe Transfăgărăşan miercuri, 2 septembrie Circulaţie închisă pe Transfăgărăşan miercuri, 2 septembrie - Profimedia (imagine ilustrativă)
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.09.2026, 07:52 | Modificat la 02.09.2026, 07:55

Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, miercuri, 2 septembrie 2026.

Conform reprezentanţilor INFOTRAFIC, traficul rutier pe DN 7C Transfăgărășan va fi închis astăzi, în intervalul orar 07.00 – 11.00, între Arefu (județul Argeș) și Bâlea Cascadă (județul Sibiu), pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 104 - 130 metri, pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte restricțiile instituite!

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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