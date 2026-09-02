Starea traficului, 2 septembrie 2026. Circulaţie închisă pe Transfăgărăşan
Circulaţie închisă pe Transfăgărăşan miercuri, 2 septembrie - Profimedia (imagine ilustrativă)
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, miercuri, 2 septembrie 2026.
Conform reprezentanţilor INFOTRAFIC, traficul rutier pe DN 7C Transfăgărășan va fi închis astăzi, în intervalul orar 07.00 – 11.00, între Arefu (județul Argeș) și Bâlea Cascadă (județul Sibiu), pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 104 - 130 metri, pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte restricțiile instituite!
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