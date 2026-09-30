Elena Gabriela Ruse, calificare în turul II de la Beijing

Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, în turul II al turneului feminin de tenis de la Beijing (China), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 9,4 milioane de dolari.

Elena Gabriela Ruse s-a calificat în turul II al turneului de la Beijing - Profimedia

Elena Gabriela Ruse, locul 62 mondial, a învins-o clar, scor 6-4, 6-2, pe nimeni alta decât vecina ei de clasament, austriaca Lilli Tagger, ocupanta locului 61 mondial. Succesul de miercuri i-a asigurat jucătoarei noastre un cec în valoare de 36.110 dolari şi 35 puncte WTA, puncte graţie cărora sportiva noastră a sărit până pe locul 55 în clasamentul WTA Ranking Live.

Pentru Elena Gabriela Ruse urmează, însă, un meci mult mai greu, sportiva noastră urmând să o înfrunte, în turul II, pe Linda Noskova, din Cehia, a 5-a favorită a competiţiei.

Interesant este că Elena Gabriela Ruse a câştigat singurul meci direct de până acum şi l-a câştigat în mod clar, românca învingând-o pe Noskova chiar anul acesta, la Bad Homburg, 6-1, 6-3.