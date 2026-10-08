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Spygate în Anglia: Antrenorul lui Southampton a fost sancționat după scandalul de spionaj

Spygate în Anglia: Antrenorul lui Southampton a fost sancționat după scandalul de spionaj Spygate în Anglia: Antrenorul lui Southampton a fost sancționat după scandalul de spionaj - Facebook - Southampton FC
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.10.2026, 16:30 | Modificat la 08.10.2026, 16:30

Antrenorul echipei Southampton, Tonda Eckert, a primit o suspendare de şase săptămâni cu suspendare şi o amendă de 28.000 de lire sterline pentru implicarea sa în scandalul „spygate”, după ce a recunoscut că a autorizat supravegherea antrenamentelor a trei cluburi rivale în sezonul trecut, relatează Reuters.

Federaţia engleză a formulat acuzaţii împotriva lui Eckert în luna iulie, iar o comisie de reglementare independentă a dispus sancţiunile în urma unei audieri, a anunţat forul miercuri. Interdicţia este suspendată până la sfârşitul sezonului 2027-28.

Southampton a fost exclusă din finala barajului din Championship şi a primit o penalizare de patru puncte pentru sezonul 2026-27, pentru că a urmărit antrenamentele echipelor Oxford United, Ipswich Town şi Middlesbrough.

Southampton ocupă locul 13 în Championship, cu 10 puncte după opt meciuri.

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M.U.
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