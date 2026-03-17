Superstarul Neymar lipseşte din lotul Braziliei ales pentru meciurile de verificare cu Franţa şi Croaţia 

Carlo Ancelotti, selecţionerul Braziliei, a anunţat lotul pe care mizează la meciurile de verificare cu Franţa şi Croaţia, din martie, iar printre jucătorii selecţionaţi nu se regăseşte şi superstarul Neymar, fost la FC Barcelona sau Paris Saint Germain.

Ajuns la 34 de ani, actualul echipier al lui FC Santos a avut mari probleme în ultimii ani, din cauza accidentărilor, dar a revenit pe gazon la mijlocul lunii februarie, iar de atunci a avut evoluţii remarcabile.

A reuşit două goluri şi două pase decisive în patru meciuri jucate pentru Santos, dar Ancelotti a considerat că nu a fost suficient, astfel că atacantul a fost sărit din schemă.

Totuşi, voci din Brazilia susţin că Neymar nu are cum să rateze prezenţa la turneul final, dacă va dovedi, în timp, că este refăcut fizic în proporţie de 100%.

Articolul continuă după reclamă

Brazilia joacă împotriva Franţei, pe 27 martie, şi împotriva Croaţiei, pe 31 martie, iar pentru partidele respective selecţionerul Carlo Ancelotti mizează pe Alisson, Bento, Ederson - Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley Franca, Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Joao Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰