În timp ce piețele sunt încă pline de fructe de import, frumoase la vedere, însă de cele mai multe ori fără gust, la poalele Apusenilor s-a dat startul culesului în cea mai mare seră din vestul țării. Patru hectare de teren au fost transformate într-un paradis al căpșunilor românești, unde tehnologia de ultimă generaţie și grija pentru mediu scot la lumină fructe zemoase, extrem de aromate şi la doar 20 de lei caserola.

În inima Bihorului, la Beiuş, sub cupolele a 33 de solarii uriaşe, parfumul de căpșune coapte ne întâmpină încă de la intrare. Aici, soiurile aclimatizate sunt tratate de un sistem inteligent care controlează totul: de la umiditate, până la hrana infuzată direct la rădăcină.

"După cum se vede merge picurarea, este totul automatizat, este totul controlat. Totul este natural și stropirile ce le facem, le facem mai mult pe bio. E destul de multă muncă dar noi suntem mândri", spune Gabriela Vlad, administrator sere.

"Le-am protejat, le-am dat tratamente şi pentru îngheţ, vitamine, proteine le-am dat", spune Vasile Cicioc, inginer horticol.

"Am ales cu grijă trei soiuri gândite să ne ofere rod timp de opt, nouă luni pe an, până în luna decembrie. Totul a început acum șase ani dintr-o dorința de a face agricultură la un alt nivel", spune Dumitru Gal, investitor.

Efortul este pe măsură

La fiecare 3 zile, echipele de culegători străbat rândurile nesfârșite. Totul se face manual, cu o atenție sporită. În fiecare sezon, de aici se culeg 70 de tone de căpșuni, pe hectar.

"Plantă arată foarte fain dezvoltată, un soi San Andreas, proveniență lui din America, din California, s-a aclimatizat foarte bine aici la noi în România", spune Vasile Cicioc, inginer horticol.

"O căpșună impunătoare de un roșu aprins care poate ajunge la o greutate record de până la 40 de grame per fruct. Într-un singur ciclu de producție ea ne dăruiește până la două kilograme de fructe", spune Dumitru Gal, investitor.

Investiţia de peste două milioane de euro se întinde pe 4 hectare.

