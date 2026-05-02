Update Avalanșă în Masivul Bucegi, la început de mai. Un angajat al ISU Braşov, declarat decedat

O avalanșă s-a produs în Masivul Bucegi, pe Valea Coștilei, unde cel puțin o persoană ar fi fost surprinsă sub zăpadă dintr-un grup de schiori aflați în afara pârtiei. Salvamontiștii intervin de urgență, cu câini specializați și sprijin aerian, pentru a localiza victimele, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească amploarea exactă a incidentului. Potrivit surselor, una dintre victime este un angajat al ISU Braşov.

de Redactia Observator

la 02.05.2026 , 15:53
Operaţiune de salvare în Munţii Bucegi, după avalanşă

Update. Operaţiunea de intervenţie pe Valea Coştilei s-a încheiat. Potrivit surselor Observator, în zona unde s-a produs avalanşa erau trei bărbaţi. Unul dintre ei, angajat la ISU Braşov a murit, însă ceilalți doi sunt teferi. Erau la schi offpiste.

Potrivit primelor informații, mai multe persoane se aflau în zonă în momentul producerii avalanșei, iar salvatorii încearcă să stabilească exact câți turiști au fost implicați. Din primele date, se confirmă decesul unui bărbat în vârstă de 35 de ani. Schiorul era angajat la dispeceratul ISU Braşov.

Salvamontiștii intervin în aceste momente pentru căutarea victimelor, inclusiv cu câini specializați, iar operațiunea este sprijinită de un elicopter folosit pentru transportul echipelor în teren, scrie Mediafax.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să localizeze rapid persoanele surprinse de avalanșă.

Valea Coștilei este una dintre zonele frecventate de schiorii care practică off-piste, însă condițiile de zăpadă și riscul de avalanșă pot transforma traseele într-un pericol major.

