Galerie foto Ied căzut într-o fântână de 10 metri, salvat de pompierii botoşăneni. Stăpânul l-a căutat ore întregi
Un ied a fost salvat de pompieri, în această dimineață, după ce a căzut într-o fântână și a rămas captiv la o adâncime de aproximativ zece metri. Animalul, obișnuit să alerge și să facă salturi toată ziua, a dispărut, iar stăpânul l-a căutat ore întregi până și-a dat seama unde se află și a cerut ajutorul salvatorilor.
"La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani. Cu ajutorul kitului de salvare din medii ostile, un pompier a coborât în fântână și a reușit să aducă animalul la suprafață, în siguranță.", au transmis reprezentanţii ISU Botoşani.
Epuizat, dar fără răni vizibile, iedul a fost lăsat în grija stăpânului, care a urmărit cu emoție întreaga intervenție. Misiunea a fost îngreunată de adâncimea mare și diametrul îngust al fântânii.
Incidentul s-a petrecut într-o gospodărie situată pe strada 1 Mai din municipiul Botoșani.
