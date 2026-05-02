Judeţul în care a fost declarată stare de alertă pentru că nu mai are cine să colecteze gunoiul

Autoritățile din județul Bacău au instituit stare de alertă în 65 de localități, după ce serviciul de salubritate a fost întrerupt complet. Măsura, valabilă pentru 30 de zile, vine în contextul expirării contractului cu operatorul de salubrizare și al lipsei unei soluții imediate pentru preluarea serviciului, situație care afectează inclusiv municipiile Onești și Moinești.

de Nicu Tatu

la 02.05.2026 , 16:01
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bacău a decis, sâmbătă, declararea stării de alertă la nivelul a 65 de unităţi amdinistrativ-teritoriale din acest judeţ, care au rămas fără serviciu de salubritate, potrivit News.ro.

Situaţia este valabilă 30 de zile, începând cu data de 2 mai până 1 iunie. Decizia a fost luată "ca urmare a producerii unei situaţii de urgenţă generată de eşecul utilităţii publice, respectiv întreruperea serviciului de salubrizare", se arată în hotărârea CJSU Bacău.

Dintre localităţile afectate, trei sunt oraşe iar restul, comune. Oraşele rămase fără serviciu de salubritate sunt municipiul Oneşti, municipiul Moineşti şi Dărmăneşti.

Declararea stării de alertă s-a făcut în contextul în care contractul cu operatorul de salubritate care asigura aceste servicii în cele 65 de localităţi a expirat, iar autorităţile nu au organizat licitaţie pentru stabilirea unor operatori care să preia acest serviciu.

