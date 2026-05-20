Suspendare pe viaţă pentru antrenorul ceh de fotbal care şi-a filmat jucătoarele pe ascuns în vestiar

Oficialii UEFA au decis suspendarea pe viaţă a antrenorului ceh de fotbal Petr Vlachovsky, de la echipa feminină FC Slovacko.

Antrenorul ceh Petr Vlachovsky a fost suspendat pe viaţă din fotbal
Decizia a venit după ce Vlachovsky a fost găsit vinovat de faptul că violat intimitatea elevelor sale, respectiv că le-a filmat pe acestea pe ascuns în vestiar.

Iniţial, Petr Vlachovsky a fost condamnat de autorităţile din Cehia, anul trecut, la un an de închisoare cu suspendare şi a fost suspendat din fotbal pentru o perioadă de cinci ani.

Totuşi, oficialii UEFA au intrat pe fir, au analizat cazul în profunzime şi au decis, în cele din urmă, să-l suspende pe Petr Vlachovsky pe viaţă, considerându-se că abuzurile de acest gen şi astfel de comportamente inadecvate nu au ce căuta în fotbal sub nicio formă.

