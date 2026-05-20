Posibilă tentativă de suicid în stația de metrou Păcii. Circulația trenurilor, afectată
Circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată, miercuri după-amiază, după ce o posibilă tentativă de suicid a avut loc în staţia Păcii, pe firul 2, în direcţia Preciziei. Metrorex anunţă că a solicitat intervenţia SMURD şi a Poliţiei, iar echipajele aflate la faţa locului încearcă să salveze persoana implicată.
"Metrorex informează că astăzi, 20.05.2026, în jurul orei 14:45, în staţia de metrou Păcii, firul 2, în direcţia Preciziei a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situaţii", anunţă, miercuri, Metrorex, într-un comunicat de presă.
Personalul Metrorex a solicitat intervenţia SMURD şi a Poliţiei.
"Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex, vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri", a mai transmis sursa citată.
La faţa locului sunt echipaje care încearcă să salveze persoana şi să afle exact ce s-a întâmplat.
Deocamdată, nu au fost transmise date oficiale despre victimă şi stadiul intervenţiei.
Acesta ar fi al treilea caz de tentativă de suicid la metrou.
În luna martie, o persoană a murit în staţia de metrou Piaţa Unirii, după ce s-ar fi aruncat în faţa trenului. În luna ianuarie 2026, o altă tentativă de suicid a avut loc la metrou, între Piața Sudului și Tudor Arghezi.
