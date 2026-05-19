Jose Mourinho, aşteptat să semneze din nou cu Real Madrid după 13 ani 

Extrem de dezamăgit de rezultatele înregistrate de Real Madrid în sezonul 2025-2026, preşedintele clubului, Florentino Perez, pregăteşte o lovitură de forţă şi este gata să-l reinstaleze la conducerea echipei pe antrenorul portughez Jose Mourinho.

Jose Mourinho ar urma să o preia din nou pe Real Madrid, după 13 ani - Profimedia

Presa spaniolă anunţă că Jose Mourinho a discutat, deja, cu oficialii de la Benfica Lisabona, actuala sa echipă, condiţiile în care cele două părţi se vor despărţi.

Mourinho ar urma să fie instalat la Real Madrid pe 24 mai, cu un contract iniţial pentru două sezoane şi obiectiv clar de a readuce gruparea de pe Bernabeu în fruntea fotbalului spaniol şi al celui mondial.

Practic, Jose Mourinho revine pe banca lui Real Madrid după 13 ani şi este văzut drept antrenorul ideal pentru a readuce ordinea şi disciplina în vestiarul "galacticilor", deşi portughezul a ajuns la 63 de ani şi nu a mai strălucit în ultimele sezoane, aşa cum ne obişnuise, ratând inclusiv posibilitatea de a o califica pe Benfica Lisabona în Liga Campionilor, actuala sa echipă fiind dominată, în campionatul Portugaliei, de marile rivale, FC Porto şi Sporting Lisabona.

Jose Mourinho a mai pregătit-o pe Real Madrid în perioada 2010-2013, când a câştigat campionatul Spaniei (2012), Cupa Spaniei (2011) şi Supercupa Spaniei (2012).

De atunci, portughezul le-a mai pregătit pe Chelsea Londra (a câştigat campionatul Angliei şi Cupa Ligii Angliei în 2015), Manchester United (a câştigat Supercupa Angliei în 2016 şi şi Cupa Ligii Angliei şi Europa League în 2017), Tottenham Hotspur, AS Roma (a câştigat Conference League în 2022), Fenerbahce Istanbul şi Benfica Lisabona.

