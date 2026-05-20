Un bărbat din Buzău şi-a omorât colegul de locuinţă şi a fugit. Poliţiştii l-au prins în Bucureşti

Un bărbat în vârstă de 57 de ani, suspectat de omor a fost prins și reținut miercuri în capitală. Acesta fugise după ce ar fi ucis un bărbat de 59 de ani, cu care locuia în comuna Năeni, județul Buzău.

„Astăzi, 20 mai 2026, polițiștii Capitalei, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au identificat și reținut un bărbat, în vârstă de 57 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de omor.* Acțiunile au fost desfășurate cu sprijinul structurilor operative din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și IPJ Buzău - Serviciul de Investigații Criminale”, transmite Poliția Municipiului București.

Ancheta a fost declanșată marți, când polițiștii buzoieni au fost sesizați cu privire la prezența unei persoane decedate într-o locuință din comuna Năeni. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat de 59 de ani.

Principalul suspect din investigație a devenit un bărbat de 57 de ani care locuia cu victima. „După comiterea faptei, bărbatul bănuit a încercat să se sustragă urmăririi, motiv pentru care au fost demarate imediat activități de localizare”, transmit autoritățile.

Articolul continuă după reclamă

Fugarul a fost localizat miercuri în București și a fost reținut de polițiști. „În urma investigațiilor, acesta a fost depistat astăzi, 20 mai 2025, în jurul orei 11:20, la intersecția străzilor Lucrețiu Pătrășcanu cu Bulevardul Basarabia, de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Central, fiind imobilizat respectând procedurile legale”, transmite DGPMB, potrivit Mediafax.

Ancheta va continua sub coordonarea procurorilor buzoieni, acesta urmând să fie predat IPJ Buzău.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰