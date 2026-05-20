Confruntare Donald Trump şi Benjamin Netanyahu pe tema Iranului. De la ce a pornit conflictul

Donald Trump și Benjamin Netanyahu s-au confruntat peste noapte cu privire la atacul asupra Iranului într-o convorbire telefonică "dramatică". Apelul telefonic a avut loc peste noapte, la câteva ore după ce a fost expus un plan eșuat de răsturnare a regimului de la Teheran în primele zile ale războiului.

Donald Trump şi Benjamin Netanyahu au avut o confruntare telefonică pe tema Iranului

Convorbirea telefonică dintre cei doi lideri a avut loc aseară, într-un apel descris ca fiind "lung și dramatic", potrivit Canal 12 din Israel, relatează Daily Mail.

Publicația israeliană notează că Netanyahu se îndoiește din ce în ce mai mult că negocierile ulterioare cu Teheranul vor produce un acord de pace și dorește să reia atacurile militare.

Între timp, Trump dorește să insiste mai mult pentru un acord în care Iranul să abandoneze programul său de arme nucleare înainte de orice revenire la război.

Discuția a avut loc la câteva ore după ce New York Times a dezvăluit că Israelul, cu aprobarea lui Trump, a intrat în război cu un plan "îndrăzneț" de a-l instala pe fostul președinte intransigent Mahmoud Ahmadinejad ca nou lider al Iranului, după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile de deschidere.

Planul s-a prăbușit în prima zi, când Ahmadinejad a fost rănit de un atac israelian asupra locuinței sale din Teheran, menit să-l elibereze din arestul la domiciliu, și nu a mai fost văzut de atunci.

Ahmadinejad, care se certase cu fostul ayatollah, era cunoscut în timpul președinției sale din 2005 până în 2013 pentru apelul său la "ștergerea Israelului de pe hartă". De asemenea, a susținut programul nuclear al Teheranului și a înăbușit violent disidența civilă.

"Planurile eșuate pentru Ahmadinejad demonstrează încă o dată că nu există un lider bun în rândurile actuale ale guvernului lor", a declarat un oficial american implicat în negocierile dintre SUA și Iran pentru Daily Mail.

