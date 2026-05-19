Josep Guardiola se desparte de Manchester City, după 10 ani. "Cetăţenii" i-au ales deja urmaşul

Spaniolul Josep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, ar urma să se despartă de gruparea engleză, după ce a stat 10 ani pe banca "cetăţenilor".

Enzo Maresca (stânga), fostul secund al lui Josep Guardiola, va fi noul antrenor principal al lui Manchester City Enzo Maresca (stânga), fostul secund al lui Josep Guardiola, va fi noul antrenor principal al lui Manchester City - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Tehnicianul iberic a câştigat cam tot ce se putea câştiga la cârma lui Manchester City şi şi-a anunţat apropiaţii că are nevoie de o nouă provocare în carieră, vehiculându-se inclusiv posibilitatea de a deveni selecţionerul unei naţionale.

Anunţul despărţirii dintre Josep Guardiola şi Manchester City va fi făcut oficial după încheierea campionatului în Anglia, în condiţiile în care Manchester City încă mai speră la câştigarea titlului de campioană, deşi este la cinci puncte de liderul Arsenal Londra înaintea meciului din etapa a 37-a, de marţi seara, pe care "cetăţenii" îl au de jucat pe terenul lui Bournemouth.

Josep Guardiola a ajuns la Manchester City în 2016, de la Bayern Munchen, iar în 10 ani a câştigat o mulţime de trofee cu gruparea engleză. A fost de şase ori campion al Angliei şi a câştigat de trei ori Cupa Angliei, de cinci ori Cupa Ligii Angliei, de trei ori Supercupa Angliei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor.

Articolul continuă după reclamă

Oficialii lui Manchester City nu au stat degeaba. Ei deja au ales urmaşul lui Josep Guardiola. Din vară, echipa ar urma să fie pregătită de italianul Enzo Maresca. Tehnicianul de 46 de ani a fost ales în special pentru că este un foarte bun cunoscător al clubului. Maresca a fost secundul lui Guardiola la Manchester City şi a pregătit şi echipa de tineret a clubului. În ultimii ani, italianul le-a pregătit pe Parma, Leicester City şi Chelsea Londra, reuşind, printre altele, să câştige Premier League 2, competiţia dedicată echipelor de tineret, cu Manchester City U23, în 2021, să promoveze cu Leicester City în Premier League, în 2024, şi să câştige Conference League şi Campionatul Mondial al cluburilor, cu Chelsea Londra, în 2025.

josep guardiola manchester city enzo maresca manchester city
Înapoi la Homepage
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, va câştiga Palme d'Or?
Observator » Sport » Josep Guardiola se desparte de Manchester City, după 10 ani. "Cetăţenii" i-au ales deja urmaşul
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.