Marius Baciu, prezentat oficial drept noul antrenor al FCSB

Reprezentanţii clubului de fotbal FCSB au oficializat ceea ce patronul Gigi Becali anunţa de zilele trecute, respectiv l-au prezentat pe fostul internaţional Marius Baciu drept noul antrenor al echipei.

Baciu, ultima dată director la Păuşeşti Otăsău, preia FCSB după ce fosta campioană a României s-a despărţit de Mirel Rădoi şi a fost condusă la ultimele meciuri de Lucian Filip şi Alin Stoica.

Există informaţii care arată că Marius Baciu a semnat un contract valabil pe un an, iar primul obiectiv al său ar fi să califice echipa în Conference League, respectiv FCSB să treacă cu bine peste meciurile de baraj pe care le-ar avea de jucat cu FC Botoşani şi Dinamo Bucureşti.

Marius Baciu îi păstrează în staff pe Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, iar acestoria li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Articolul continuă după reclamă

Marius Baciu, 51 de ani, a jucat la echipe precum Gaz Metan Mediaş, Steaua Bucureşti, Lille, Rot Weiss Oberhausen, Panserraikos, Oţelul Galaţi şi Universitatea Cluj şi a adunat două selecţii în naţionala de seniori a României. Ca jucător, Baciu a fost, printre altele, triplu campion al României, cu Steaua Bucureşti, şi câştigător al Cupei UEFA Intertoto, cu Lille.

Ca antrenor, Marius Baciu a pregătit o mulţime de echipe, de la Pandurii Târgu Jiu, Unirea Alba Iulia sau Politehnica Iaşi şi până la Sohar SC, Al-Taqadom, Al-Arabi sau Al-Nahda.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰