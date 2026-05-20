Două persoane au ajuns la spital după un incendiu izbucnit, miercuri, la mansarda unei locuinţe din Timişoara. O femeie s-a aruncat de la înălţime înainte de sosirea pompierilor şi a fost găsită inconştientă, dar cu semne vitale. Un alt bărbat a fost rănit.

Update: În ciuda eforturilor depuse de medici, femeia a murit.

Două persoane au fost transportate la spital, în urma unui incendiu care a avut loc, miercuri, în mansarda unei locuinţe de pe strada Dan Căpitan din Timişoara, iar o femeie s-a aruncat de la înălţime, până la sosirea echipajelor de intervenţie.

Victima este în stare de inconştienţă, dar cu semne vitale şi a fost preluată de un echipaj SMURD pentru îngrijiri medicale. Pompierii ISU Timiş au fost solicitaţi pentru stingerea incendiului, iar la sosirea echipajelor incendiul se manifesta cu flacără deschisă la mansarda imobilului, arată o informare de presă a ISU Timiş.

O bătrână de 72 de ani, surprinsă de incendiu, s-a aruncat de la mansardă, până la sosirea echipajelor de intervenţie. Victima este în stare de inconştienţă, cu semne vitale, fiind preluată de un echipaj SMURD pentru îngrijiri medicale.

O a doua persoană, bărbat, prezintă o plagă la nivelul membrului superior stâng. Ambele victime au fost transportate la spital.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi două autosanitare SMURD.

Pompierii caută identificarea focarelor ascunse şi lucrează la înlăturarea efectelor negative.

