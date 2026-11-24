România U17 a fost învinsă de Venezuela U17, cu scorul de 0-1, în grupele Campionatului Mondial U17. Turneul final din Qatar este transmis live și în exclusivitate în AntenaPLAY .

"Tricolorii" mici au pierdut la limită și al doilea meci al grupei, după eșecul cu Mexic U17 (0-1). Unicul gol al meciului a fost marcat de Lozada, în minutul 64. După eliminarea lui Silitră, naționala lui Mircea Diaconescu a încheiat partida și în inferioritate numerică.

România a avut în faţă un adversar cât se poate de dificil. Venezuela a debutat cu o victorie la turneul final, 2-1 cu Camerun, şi, în general, este o echipă mai experimentată la acest nivel. Dacă România a debutat, practic, la un turneu final de Campionat Mondial U17, Venezuela este, deja, la a 4-a apariţie. Mai mult, Venezuela a ajuns până în optimi la Cupa Mondială din 2023, iar la ediţia de anul trecut a câştigat la pas o grupă cu Anglia (3-0), Egipt (1-1) şi Haiti (4-2), înainte de a ceda surprinzător în 16-imi, 1-2 cu Coreea de Nord.

Echipa de start a României: 1. Coşa – 5. Corlat-cpt, 4. Paul, 13. Corduneanu – 14. Mănăilă, 20. Niculcea, 6. Precup, 10. Goncear, 3. Bencze – 9. Silitră, 17. Bota

Articolul continuă după reclamă

Rezerve: 12. Croitor, 16. Kroes – 7. Aevoaei, 8. Pădure, 11. Bodnar, 15. Loghin, 18. Tripon, 19. Stancu, 21. Muntean

După duelul cu Venezuela, România se va confrunta cu Camerun vineri, 27 noiembrie, la ora 18:00.

România s-a calificat în premieră la Mondialul U17, fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026. Tricolorii au fost repartizaţi în grupa K, alături de Mexic, Venezuela şi Camerun.