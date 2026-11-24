România U17 – Venezuela U17 0-1. Încă o înfrângere pentru "tricolorii" mici la Campionatul Mondial U17
România U17 a fost învinsă de Venezuela U17, cu scorul de 0-1, în grupele Campionatului Mondial U17. Turneul final din Qatar este transmis live și în exclusivitate în AntenaPLAY.
"Tricolorii" mici au pierdut la limită și al doilea meci al grupei, după eșecul cu Mexic U17 (0-1). Unicul gol al meciului a fost marcat de Lozada, în minutul 64. După eliminarea lui Silitră, naționala lui Mircea Diaconescu a încheiat partida și în inferioritate numerică.
România a avut în faţă un adversar cât se poate de dificil. Venezuela a debutat cu o victorie la turneul final, 2-1 cu Camerun, şi, în general, este o echipă mai experimentată la acest nivel. Dacă România a debutat, practic, la un turneu final de Campionat Mondial U17, Venezuela este, deja, la a 4-a apariţie. Mai mult, Venezuela a ajuns până în optimi la Cupa Mondială din 2023, iar la ediţia de anul trecut a câştigat la pas o grupă cu Anglia (3-0), Egipt (1-1) şi Haiti (4-2), înainte de a ceda surprinzător în 16-imi, 1-2 cu Coreea de Nord.
Echipa de start a României: 1. Coşa – 5. Corlat-cpt, 4. Paul, 13. Corduneanu – 14. Mănăilă, 20. Niculcea, 6. Precup, 10. Goncear, 3. Bencze – 9. Silitră, 17. Bota
Rezerve: 12. Croitor, 16. Kroes – 7. Aevoaei, 8. Pădure, 11. Bodnar, 15. Loghin, 18. Tripon, 19. Stancu, 21. Muntean
După duelul cu Venezuela, România se va confrunta cu Camerun vineri, 27 noiembrie, la ora 18:00.
România s-a calificat în premieră la Mondialul U17, fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026. Tricolorii au fost repartizaţi în grupa K, alături de Mexic, Venezuela şi Camerun.