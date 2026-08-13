Asociaţia de Tenis Feminin (WTA) a stârnit valuri când a anunţat că va începe testarea genetică a sexului sportivelor sale. Până în prezent, punerea în aplicare a acestei măsuri a fost mai puţin spectaculoasă, trecând neobservată de presă. Miercuri, Jessica Pegula a confirmat pentru Front Office Sports că testarea a început la Cincinnati Open, relatează Reuters.

WTA a început testele genetice pentru a determina sexul tenismenelor. Jucătoarele nu pot refuza măsura - Profimedia

Jucătoarea clasată pe locul 3 mondial declarase anterior că, în opinia ei, testarea ar putea începe săptămâna aceasta. Miercuri, ea a afirmat că testarea a început efectiv.

În luna iulie, WTA şi-a modificat politica de eligibilitate, impunând sportivelor să se supună unui test genetic unic de determinare a sexului pentru a-şi dovedi eligibilitatea.

Jucătoarele vor fi acum obligate să se supună unui test pentru gena SRY, care ajută la determinarea sexului biologic. Testul poate fi efectuat prin prelevare de probă din interiorul obrazului sau prin analiză de sânge.

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"WTA recunoaşte că aceasta este o chestiune delicată şi complexă şi se angajează să trateze toate jucătoarele cu demnitate şi să pună în aplicare politica într-un mod respectuos şi chibzuit", a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al WTA.

Politica anterioară le permitea femeilor transgender să concureze dacă nivelul lor de testosteron fusese redus sub un prag specific timp de mai mult de doi ani înainte de participare, deşi în prezent nu există femei transgender cunoscute active în tenisul profesionist.

În această lună, jucătoarea americană Coco Gauff şi-a exprimat aprecierea faţă de angajamentul în favoarea echităţii, dar şi rezervele cu privire la motivaţiile celor care folosesc testele ca pretext de atac la adresa comunităţii trans.

"Nu-mi place atacul pe care îl generează această măsură", a spus Gauff. "Oamenii cărora nu le pasă cu adevărat, ci vor doar să folosească acest lucru ca pretext să atace comunitatea trans, aşa că nu sunt chiar o mare susţinătoare a acestui lucru. În ceea ce mă priveşte, susţin fără îndoială comunitatea trans, dar susţin totodată şi necesitatea asigurării echităţii în sport".

Comitetul Olimpic Internaţional a adoptat o politică similară, care prevede efectuarea unui test unic, la începutul acestei primăveri. Printre alte organizaţii sportive care au adoptat această măsură se numără Federaţia Mondială de Atletism şi Federaţia Mondială de Box.