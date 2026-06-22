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Sorana Cîrstea se menţine pe locul 18. Jaqueline Cristian a urcat pe 38

Sorana Cîrstea se menţine pe locul 18. Jaqueline Cristian a urcat pe 38 Sorana Cîrstea se menţine pe locul 18. Jaqueline Cristian a urcat pe 38 - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.06.2026, 13:54 | Modificat la 22.06.2026, 13:54

Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţii, se menţine pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicităţii luni.

Sorana are 2.415 puncte. În schimb, Jaqueline Cristian a urcat două locuri şi este pe 38, cu 1.324 puncte.

Gabriela Ruse se menţine pe 105, cu 731 de puncte, potrivit News.ro. 

Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, cu 9.090 de puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rîbakina, cu 8.143 puncte.

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Poloneza Iga Swiatek este pe 3, cu 6.733 de puncte, în timp ce Jessica Pegula se menţine pe 4, cu 6.380. Pe locul 5 se află rusoaica Mirra Andreeva, cu 5.751 puncte.

Redactia Observator
Redactia Observator
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