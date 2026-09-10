Karlo Muhar a semnat cu FCSB

FCSB a anunţat, miercuri, că a semnat cu mijlocaşului Karlo Muhar, ultima dată fotbalis la CFR Cluj.

"Karlo Muhar este noul nostru jucător. Mijlocaşul croat în vârstă de 30 de ani, care se pregăteşte deja alături de noii săi colegi, va purta tricoul cu numărul 73. Clubul nostru îi urează bun-venit şi să aibă parte de succes în tricoul roş-albastru!", este anunţul FCSB.

Muhar a jucat pe parcursul carierei la Dinamo Zagreb, Inter Zapresic, Lech Poznan, Kayserispor, ŢSKA Sofia, Al-Orobah şi CFR Cluj.

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