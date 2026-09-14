Afacerea ragebait-ului pe X. Un creator a câştigat aproape 80.000 de dolari din postări care enervează oamenii

Furia de pe internet a devenit pentru unii o adevărată afacere. Creatorul unuia dintre cele mai cunoscute conturi de ragebait de pe X explică cum a câştigat zeci de mii de dolari din controverse şi de ce nu intenţionează să se oprească.

În iunie 2024, Robby Lefkowitz lucra pentru o companie de produse proteice şi, după cum povesteşte chiar el, se plictisea la birou. A observat că pe X începuseră să apară mai multe conturi inspirate de numele unor cartiere, precum East Village Guy sau Williamsburg Wrangler, aşa că a decis să îşi creeze propriul personaj online: Murray Hill Guy.

Doi ani şi jumătate mai târziu, identitatea sa a fost dezvăluită în repetate rânduri, a fost dat în judecată, a atras numeroase critici pe platformă şi a primit aproape 80.000 de dolari de la X pentru activitatea sa, potrivit Fortune.

"Aş spune că probabil susţin 80% dintre postări", a declarat Robby Lefkowitz pentru Fortune. Restul de 20%, spune el, este intenţionat mai provocator şi menit "să-i facă pe oameni să reacţioneze".

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X schimbă modul în care îi plăteşte pe creatorii de conţinut

Tocmai această categorie de postări tip "ragebait" a ajuns în centrul unei schimbări importante pe X. Pe 7 septembrie, platforma a închis programul Creator Revenue Sharing, care îi plătea pe utilizatori în funcţie de numărul de afişări încă din iulie 2023, şi l-a înlocuit cu un sistem numit Original Content Rewards.

Noul program recompensează vizualizările unice ale postărilor realizate de abonaţii Premium şi afişate în fluxul principal. Pentru a fi eligibil, un cont trebuie să aibă 500 de urmăritori verificaţi şi 500.000 de afişări verificate în fluxul principal în ultimele 90 de zile. În plus, creatorul trebuie să continue să publice materiale originale, scrie sursa citată.

Noile reguli încearcă să elimine conţinutul copiat, solicitările explicite de interacţiune şi materialele considerate "potenţial dăunătoare". X a descris vechiul sistem drept unul care nu mai era aliniat cu obiectivele platformei.

Robby şi alţi creatori care câştigă bani de pe X spun că programul de monetizare nu a creat dorinţa oamenilor de a posta, dar a influenţat tipul de conţinut care ajungea în fluxurile utilizatorilor.

Schimbarea reprezintă şi o recunoaştere a faptului că modul în care X îi plătea pe creatori a influenţat ceea ce aceştia publicau, favorizând conţinutul provocator şi postările care agregau materiale din alte surse.

Nikitia Bier, fostul şef de produs al X, a petrecut o parte din primăvară încercând să limiteze plăţile către conturile care agregau conţinut şi a criticat public mai multe dintre acestea. El a părăsit compania cu două zile înainte ca noul program să fie anunţat.

Robby Lefkowitz a fost acceptat în noul sistem chiar din prima zi.

O singură postare a strâns peste 50 de milioane de vizualizări

Momentul care a propulsat contul Murray Hill Guy a venit vara trecută. Robby a publicat o captură de ecran cu o femeie care anula o întâlnire cu un bărbat după ce acesta refuzase să spună dacă l-a votat pe Zohran Mamdani.

Postarea a depăşit 50 de milioane de vizualizări şi, potrivit lui Robby, i-a adus aproximativ jumătate dintre urmăritorii pe care îi are în prezent. Următoarea plată primită de la X, care venea o dată la două săptămâni, a fost "de ordinul miilor" de dolari.

De atunci, bărbatul şi-a concentrat contul în principal pe subiecte legate de întâlniri şi relaţii. A publicat postări despre femei supraponderale care obţin întâlniri, despre numărul de parteneri sexuali ai femeilor şi, cel mai frecvent, înregistrări de ecran cu profilurile de dating sau clipurile de TikTok ale unor femei, pe care le prezintă urmăritorilor şi le cere să comenteze aspectul acestora.

În august, una dintre femeile a cărei fotografie fusese folosită într-o poveste fictivă despre întâlniri a răspuns publicând numele real şi fotografia lui Robby. El spune că a fost a patra sau a cincea oară când identitatea sa a fost dezvăluită online.

"Se întâmplă o dată la trei până la şase luni", a spus el.

Robby nu consideră însă că femeia a depăşit o limită.

"Poate să facă acelaşi lucru pe care l-am făcut eu. E corect aşa."

El admite şi că povestea publicată despre femeie fusese inventată şi că nu ar fi trebuit să folosească fotografia unei persoane necunoscute.

Orice interacţiune este bună

Robby are o iubită, care ştie despre existenţa contului. El spune că aceasta nu are o problemă cu activitatea lui atât timp cât respectă anumite limite: "Nu posta alte fete. Nu exagera prea mult."

Bărbatul ţine să precizeze că şi-a cunoscut partenera "afară, în lumea reală". Este şi răspunsul pe care îl oferă celor care îl acuză că a contribuit la deteriorarea culturii datingului din New York: "Ieşi afară şi cunoaşte pe cineva în viaţa reală."

Faptul că un om care postează constant pe internet le recomandă altora să petreacă mai puţin timp online nu îl deranjează.

"Online-ul nu este real", spune el. "Toată lumea are un fel de personaj online şi, da, ar putea fi la fel şi în realitate, dar de obicei nu este. Pot spune asta şi despre mine."

Pentru Robby, o zi în care postările sale atrag numeroase reacţii negative poate însemna, în acelaşi timp, mai mulţi bani.

Într-o lună obişnuită, activitatea de pe X i-a adus între 3.000 şi 10.000 de dolari. La aceste sume se adaugă contractele cu diferite branduri şi veniturile dintr-o afacere de coaching. Polymarket, de exemplu, i-a plătit 1.500 de dolari pentru o singură postare.

Robby spune că petrece doar două-trei ore pe zi ocupându-se de cont. Ideile vin de la prieteni, din mesajele private sau chiar în timpul drumului până la cafenea.

Potrivit lui, X nu l-a contactat niciodată în legătură cu încălcarea regulilor platformei. În schimb, când un alt cont i-a publicat numărul de telefon, spune că prieteni de-ai săi care lucrează la companie au reuşit să obţină suspendarea acelui cont.

Alţi creatori spun că banii nu le-au schimbat modul de a posta

Nu toţi creatorii care au câştigat bani din vechiul program X au mizat pe controverse.

ColdHealing, un cont care timp de ani întregi a publicat capturi de ecran de pe TikTok fără explicaţii suplimentare, s-a înscris în programul de monetizare chiar din prima zi şi a câştigat aproximativ 25.000 de dolari în trei ani.

Creatorul, care a cerut să rămână anonim pentru a-şi păstra identitatea necunoscută în faţa celor 280.000 de urmăritori, spune că banii nu au reprezentat obiectivul principal şi că veniturile obţinute au mers direct în economii.

Pentru el, adevărata miză este influenţa.

"Dacă o postare nu te reprezintă şi obţine foarte multe afişări, este ca şi cum nu ar însemna nimic. Doar contribui la râul care există deja. Tu vrei să direcţionezi râul."

Un alt creator, cunoscut online sub numele Basil, administrează un cont popular dedicat prognozelor electorale, pe care l-a început în liceu pentru a-i răspunde lui Nate Silver. În prezent lucrează ca inginer în dezvoltare robotică, dar câştigă aproximativ 1.000 de dolari pe lună din activitatea sa pe X, echivalentul a "jumătate din chirie".

Basil spune că a încercat să înţeleagă cum stabileşte X valoarea plăţilor, dar nu a reuşit.

Monetizarea a încurajat conturile care urmăreau doar reacţiile

Nici Basil, nici ColdHealing nu consideră că banii le-au schimbat propriul stil de a posta. Amândoi cred însă că monetizarea a influenţat comportamentul altor utilizatori.

"De când monetizarea a început cu adevărat să ia amploare, există foarte multe conturi care doar republică materiale de pe Reddit sau TikTok ori postări făcute special pentru a provoca furie, astfel încât oamenii să le distribuie cu comentarii", spune Basil.

ColdHealing a observat că propriile sale republicări de pe TikTok începuseră să fie plătite mai puţin decât postările originale ale prietenilor săi cu luni înainte ca vechiul program să fie retras. El suspectează că X folosea deja un sistem care favoriza originalitatea.

"Nu au explicat niciodată cu adevărat pentru ce eşti plătit."

Cei doi sunt însă de acord cu Robby Lefkowitz asupra motivului pentru care continuă să posteze. Dorinţa exista înaintea plăţilor şi este alimentată de notificările care apar atunci când o postare primeşte reacţii.

"Twitter a fost întotdeauna un mic simulator de dopamină", spune Basil. "Cu cât primesc mai multe like-uri, cu atât sunt mai fericit."

ColdHealing leagă schimbarea de momentul în care X a început să afişeze numărul de vizualizări pentru fiecare postare.

"Probabil aş posta mai puţin" dacă X nu ar mai plăti

Basil consideră că platforma funcţiona mai bine înainte ca utilizatorii să fie plătiţi pentru postări.

"Nu mă plâng. Dar cred că, per total, efectul a fost negativ", spune el.

ColdHealing este de acord că plăţile au avut un efect "uşor" nociv asupra culturii platformei. În acelaşi timp, consideră că plata oamenilor pentru munca bazată pe audienţă reprezintă un precedent bun şi se aşteaptă ca sumele oferite creatorilor să crească, nu să scadă.

Pentru Robby, banii rămân un factor important, dar spune că vrea şi ca oamenii să se distreze.

"Vreau ca oamenii să interacţioneze pentru monetizare, dar, pe de altă parte, ieşiţi afară, râdeţi de asta, nu luaţi nimic prea în serios."

Întrebat dacă ar continua să publice conţinut care îi înfurie pe oameni în cazul în care X nu l-ar mai plăti, răspunsul său a fost simplu:

"Probabil mai puţin, cu siguranţă", a transmis Robby Lefkowitz.