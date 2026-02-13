Pot influenţa tratamentele pentru schimbarea de sex riscul de comportamente violente? - Analiză The Telegraph

Specialiştii atrag atenţia că tratamentele hormonale administrate în cadrul tranziţiei medicale ar putea avea efecte majore asupra sănătăţii mintale şi comportamentului unor tineri vulnerabili, iar legătura dintre aceste terapii şi episoadele de violenţă rămâne un subiect intens dezbătut, care necesită cercetări aprofundate, scrie The Telegraph .

Momentul în care autorul celui mai grav atac armat într-o şcoală din Canada din ultimii 30 de ani a fost descris drept "o femeie în rochie" a declanşat semnale de alarmă pentru unele persoane. Speculaţiile s-au intensificat când un oficial local din poliţie a folosit termenul "persoană" într-o conferinţă de presă, sugerând că atacatorul ar putea fi transgender.

Cazul care a zguduit Canada

Jesse van Rootselaar, un tânăr de 18 ani din Tumbler Ridge, Columbia Britanică, a fost identificat drept autorul atacului soldat cu opt morţi. Autorităţile au confirmat că suspectul s-a născut bărbat, dar s-a identificat ulterior ca femeie după ce a început tranziţia în urmă cu aproximativ şase ani, adică de la vârsta de 12 ani. "Pot spune că Jesse s-a născut bărbat şi, în urmă cu aproximativ şase ani, a început tranziţia către sexul feminin", a declarat Dwayne McDonald, comisar adjunct al Poliţiei Regale Canadiene.

Tragedia de la Tumbler Ridge este unul dintre cazurile recente în care autori ai unor atacuri armate s-au identificat ca transgender. În SUA, subiectul a reaprins dezbaterile politice, unele voci republicane sugerând că tratamentele transgender ar putea creşte riscul de violenţă. Discuţiile au apărut la câteva luni după ce Departamentul de Justiţie al SUA a analizat posibilitatea restricţionării accesului persoanelor transgender la arme de foc.

Potrivit Gun Violence Archive, persoanele transgender au fost responsabile pentru mai puţin de 0,1% din totalul atacurilor armate în masă din SUA între 2013 şi 2025. Totuşi, dintre 220 de atacuri armate în şcoli, înregistrate de Education Week în SUA şi Canada din 2019, patru au implicat autori trans, reprezentând 16 dintre cele peste 150 de victime.

Într-un interviu acordat pe 11 septembrie 2025, la o zi după uciderea activistului republican Charlie Kirk, Donald Trump a afirmat că nu poate "numi un atac armat în masă din ultimul an sau doi în America care să nu fi fost comis de un nebun transgender".

Îngrijorări privind impactul tratamentelor hormonale asupra sănătăţii mintale

Dincolo de declaraţiile politice, există îngrijorări exprimate de unii profesionişti din domeniul sănătăţii cu privire la impactul tratamentelor hormonale asupra sănătăţii mintale a tinerilor vulnerabili.

Stephanie Davies-Arai, reprezentantă a organizaţiei Transgender Trend, susţine că "numărul atacurilor comise de tineri trans ar trebui să ridice deja semne de alarmă". Ea afirmă că tinerii care se identifică drept trans sunt adesea printre cele mai vulnerabile categorii şi că problemele psihice preexistente ar fi uneori insuficient investigate.

"Ştim că aceşti copii sunt printre cele mai vulnerabile grupuri, unii sunt profund tulburaţi. Şi totuşi nu investigăm suficient aceste aspecte, ci ni se cere să le recunoaştem identitatea de gen. De îndată ce un copil declară că este trans, problemele preexistente pot fi ignorate, iar intervenţiile psihologice sunt uneori etichetate drept terapie de conversie", afirmă aceasta.

Davies-Arai atrage atenţia asupra efectelor tratamentelor de schimbare a sexului asupra sănătăţii fizice şi mintale. Studiile arată că rata sinuciderilor este mai ridicată în rândul persoanelor transgender comparativ cu populaţia generală. "Ce se întâmplă când oferim copiilor cu tulburări psihice blocatori hormonali şi hormoni de sex opus, pe care organismul lor nu este conceput să îi proceseze? Este nevoie de o investigaţie serioasă privind riscurile administrării unor doze mari de hormoni de sex opus tinerilor", spune ea.

După incidentul petrecut în Canada, poliţia a confirmat că a intervenit de mai multe ori la domiciliul lui Van Rootselaar în legătură cu problemele sale psihice. Un alt caz menţionat este cel al lui Robin Westman, de 23 de ani, care a deschis focul într-o biserică din Minneapolis în august 2025. Westman a început să se identifice ca femeie în jurul anului 2019 şi şi-a schimbat numele din Robert în Robin. Însă în unele videoclipuri publicate online, acesta a declarat că îşi regretă decizia.

Cazul a generat reacţii puternice în mediul politic. Unii oficiali au sugerat, fără dovezi concludente, că terapiile hormonale sau antidepresivele ar fi putut juca un rol. Primarul democrat al oraşului Minneapolis, Jacob Frey, a respins însă asocierea între identitatea de gen şi actele de violenţă, afirmând că demonizarea comunităţii trans în urma unor astfel de tragedii este inacceptabilă.

Descoperirile făcute de specialişti

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri anterioare este cel din martie 2023, când Audrey Hale, o tânără care se identifica drept bărbat, a ucis şase persoane la Covenant School din Nashville. În 2019, un alt atac la STEM School Highlands Ranch din Colorado a fost comis de o persoană care se identifica drept băiat.

În medie, în SUA au loc între 400 şi 700 de atacuri armate în masă anual. Femeile sunt extrem de rar autori ai acestor fapte, unele statistici indicând între zero şi două cazuri pe an, însă proporţia pare mai mare în rândul femeilor care se identifică drept bărbaţi.

Din punct de vedere medical, unii experţi şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la efectele terapiei hormonale. Potrivit World Professional Association for Transgender Health (WPATH), tratamentul cu testosteron pentru tranziția spre sexul masculin sau steroizi androgenici pot creşte riscul de simptome hipomaniacale, maniacale sau psihotice la pacienţii cu tulburări psihice preexistente.

Un medic afirmă că acest lucru nu înseamnă că toate persoanele care iau testosteron devin violente, dar ar putea explica episoade de agresivitate la unele persoane cu probleme psihice preexistente.

În ceea ce priveşte administrarea de estrogen în doze mari la bărbaţi, cercetările sunt limitate. Un specialist afirmă că bărbaţii trans-identificaţi pot primi doze de estrogen de patru-cinci ori mai mari decât cele utilizate în terapia hormonală de substituţie la femei, existând asocieri raportate cu declin cognitiv şi risc de accident vascular cerebral. Estrogenul ar fi asociat în unele cazuri cu tulburări psihice severe care necesită internare. Se ştie că receptorii de estrogen sunt prezenţi în zone esenţiale ale creierului care influenţează comportamentul şi starea de spirit, iar hormonul are efecte diferite în creierul masculin şi feminin.

Studiile făcute pe animale de sex masculin, în care estrogenul a fost blocat, au arătat o reducere a agresivităţii, însă nu este clar dacă efectul invers este valabil. Potrivit unui specialist, administrarea hormonilor de sex opus ar putea avea efecte negative asupra sănătății, atât în cazul adulților, cât și al copiilor.

