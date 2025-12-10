Studiu: Hainele din plastic reciclat vândute sub eticheta "eco" poluează mai mult decât cele din poliester nou

Hainele fabricate din poliester reciclat, vândute sub eticheta "eco" de branduri precum Nike, H&M sau Adidas, sunt mai poluante decât articolele din poliester nou, arată un studiu al ONG-ului Changing Markets. În timpul spălării, acestea eliberează mai multe microplastice, mai mici și mai răspândite, amplificând poluarea solului, apei și aerului, contrar imaginii sustenabile promovate de industria modei.

Fabricate din sticle de plastic reciclate, hainele vândute de brandurile de modă sub pretextul unor practici ecologice sunt mai poluante decât hainele fabricate din poliester la prima mână, a dezvăluit un studiu realizat de un ONG, transmite Agerpres, care citează AFP.

Poluarea microplastică crește în timpul spălării

În timpul spălării, poliesterul reciclat eliberează cu 55% mai multe particule de microplastic decât poliesterul nou, potrivit unui studiu realizat la Universitatea Şukurova din Turcia şi publicat de ONG-ul Changing Markets.

Particulele sunt, de asemenea, cu 20% mai mici, ceea ce le face mai predispuse la răspândirea în mediu, a dezvăluit ONG-ul, menţionând că microplasticele invadează solul, aerul, apa şi organismele vii.

Teste pe branduri renumite

Testele au fost efectuate pe 51 de articole de îmbrăcăminte reprezentative pentru loturi de producţie ale mărcilor Adidas, H&M, Nike, Shein şi Zara.

Nike s-a dovedit a fi cel mai poluant (ţesături noi şi reciclate), depăşind Adidas: poliesterul reciclat al brandului american a pierdut în medie peste 30.000 de fibre pe gram de articol de îmbrăcăminte, de aproape patru ori mai mult decât H&M şi de şapte ori mai mult decât Zara.

Excepţia este reprezentată de gigantul asiatic al ultra-fast-fashion-ului Shein. Hainele sale etichetate "poliester reciclat" eliberează în mod surprinzător cam tot atâtea microplastice precum cele fabricate din poliester nou.

Fraudă cu poliester reciclat

În plus, articole folosite pentru studiu şi prezentate drept "poliester reciclat" au fost disponibile pentru vânzare câteva luni mai târziu, etichetate pur şi simplu ca poliester nou, susţine studiul. Această "fraudă cu poliester" este, se pare, un lucru obişnuit în industria textilă, potrivit studiului, care specifică faptul că a găsit dovezi ale unor practici similare la H&M şi Nike.

"Industria modei vinde poliester reciclat ca o soluţie ecologică, dar descoperirile noastre arată că acesta exacerbează problema poluării. Adevăratele soluţii constau în reducerea şi eliminarea treptată a producţiei de fibre sintetice şi oprirea reutilizării sticlelor de plastic pentru a fabrica haine", a spus Urska Trunk, directoarea de campanie la Changing Markets.

Conform datelor din industrie citate în studiu, 98% din poliesterul reciclat provine din sticle de plastic, nu din deşeuri textile. Fibrele sintetice derivate din combustibili fosili reprezintă aproximativ 69% din producţia totală de textile, 59% fiind poliester, din care doar 12% este reciclat.

ONG-ul solicită un tratat global privind materialele plastice şi îndeamnă Uniunea Europeană să ia măsuri pentru "a reduce supraproducţia şi a încuraja o tranziţie reală către fabricarea de articole de îmbrăcăminte mai puţine, de calitate superioară, cu un impact mai mic asupra mediului".

