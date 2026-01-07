Preşedintele SUA, Donald Trump, a stârnit un val de critici după ce i-a ironizat pe sportivii transgender în timpul unui discurs susţinut în faţa membrilor republicani din Camera Reprezentanţilor.

Trump îi imită şi îi ia peste picior pe sportivii transgender: "Soţia mea detestă când fac asta" - Captură video

Discursul a avut loc la Kennedy Center, în Washington. În imagini, Trump este văzut prefăcându-se că ridică greutăţi, cu expresii exagerate, imitând ceea ce el a descris drept o halterofilă care concurează împotriva unei sportive transgender, scrie NDTV World.

În timpul momentului, Trump a spus că s-a abţinut intenţionat, menţionând că soţia sa nu aprobă astfel de gesturi. "Soţia mea urăşte când fac asta. Este o persoană foarte rafinată. Mi-a spus: Nu e deloc prezidenţial. Dar eu i-am răspuns: Totuşi am ajuns preşedinte".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Gestul a fost aplaudat de personalităţi republicane, inclusiv de fosta înotătoare universitară Riley Gaines, care militează din 2022 împotriva participării femeilor transsexuale la sporturile feminine. Reacţiile online nu au întârziat să apară. Mulţi utilizatori l-au acuzat pe Trump că batjocoreşte persoanele transgender şi că transformă un subiect sensibil într-o glumă.

Nu este prima dată când Trump face astfel de gesturi. În mai 2025, la un discurs susţinut la Universitatea din Alabama, el a avut o reacţie similară, vorbind despre "un tip sau o tipă sau ce-o fi" care ar fi eşuat ca halterofil la masculin, dar ar fi câştigat competiţii după tranziţie.

Pe 6 februarie, preşedintele republican a semnat un decret prin care le interzicea femeilor transsexuale să participe, în competiţii sportive, la categorii feminine în instituţii care primesc fonduri federale - ca liceele şi universităţile, ameninţate cu tăierea acestor finanţări.

Această măsură a fost salutată de către republicani, care susţin că restabileşte echitatea în sport. Însă organizaţii de apărarea drepturilor lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor şi transsexualilor şi drepturilor omului o denunţă drept discriminatorie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰