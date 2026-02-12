Apar informaţii şocante despre individul care a provocat cel mai sângeros atac armat produs într-o şcoală canadiană din ultimii 40 de ani. Criminalul, în vârstă de 18 ani, abandonase şcoala, avea probleme mentale şi a dat foc inclusiv casei în care locuia. Poliţiştii îl ştiau - au mai avut intervenţii la domiciliul familiei. Armele cu care a ucis le-a furat chiar de la tatăl său. Primele victime au fost mama şi fratele său vitreg.

Jesse Van Rootselaar se identifica drept femeie încă din copilărie. A început tranziţia spre genul feminin când avea doar 12 ani.

"Pot spune că Jesse s-a născut bărbat biologic. Şi din informaţiile pe care le am, acum aproximativ şase ani a început să se transforme şi să se identifice drept femeie. E prea devreme să spunem dacă asta are vreo legătură în anchetă", a declarat Dwayne McDonald, comisar adjunct RCMP.

Poliţiştii au relatat că au avut mai multe intervenţii la domiciliul lui Jesse. Adolescentul a fost reţinut de mai multe ori pentru evaluare medicală şi psihiatrică. Dar cea mai recentă vizită ar fi avut loc în luna mai a anului trecut, când ar fi încercat să să-şi facă rău singur.

"Global Mail relatează că Jesse s-a întors recent de la îngrijirea psihiatrică primită la Prince George. Şi că anterior dăduse foc casei familiei. Ştim de asemenea că Jesse abandonase şcoală cu patru ani în urmă", a relatat Lindsay Ducombe, jurnalist CBC News.

Potrivit presei locale, Jesse ar fi crescut într-o familie în care se practica vânătoarea şi ar fi învățat să tragă cu pușca de la o vârstă fragedă.

"Rapoartele sugerează că ar fi folosit armele de foc furate de la tatăl său. Era un ţintaş priceput care se antrenase în poligonul din Grand Prairie, Alberta", a explicat Joseph Morris, influencer.

"Poliţia spune că acum câţiva ani ofiţerii au confiscat arme din casă. Dar deţinătorul a depus o petiţie pentru a le recupera. Jesse avea permis de port armă care expirase în 2024", a relatat Lindsay Ducombe, jurnalist CBC News.

Anchetatorii nu a găsit niciun bilet sau vreun mesaj prin care atacatorul să îşi justifice gestul. Îmbrăcat în rochie, tânărull a intrat miercuri la prânz cu două arme în şcoala în care învăţau 175 de elevi şi a tras la întâmplare.

Trei eleve, toate în vârstă de 12 ani, și doi elevi, unul de 12 ani și celălalt de 13 ani, au căzut seceraţi de gloanţe. La fel şi una dintre educatoare, în vârstă de 39 de ani. O altă victimă considerată iniţial decedată a supraviețuit, miraculos dar se află în stare critică la spital.

