Alertă în Polonia după ce sistemele radar ale armatei au detectat un obiect neidentificat care părea să intre în spațiul aerian al țării dinspre Belarus. Elicoptere militare au fost trimise pentru verificări, iar aeroportul din Rzeszow și-a suspendat temporar operațiunile. Alarma s-a dovedit însă falsă: armata poloneză a stabilit că semnalul detectat de radare provenea de la un stol mare de păsări.

Cum a reușit un stol de păsări venit din Belarus să pună armata poloneză pe jar. Radarele au dat alarma - Profimedia

Comandamentul operaţional al armatei poloneze a anunţat că sistemele sale de radiolocaţie au detectat duminică un obiect neidentificat intrând în spaţiul aerian al Poloniei venind dinspre Belarus, relatează Agerpres care citează Reuters.

Elicoptere militare au fost ridicate de la sol pentru a verifica dacă este vorba despre o încălcare a spaţiului aerian polonez şi aeroportul din Rzeszow din sud-estul Poloniei şi-a suspendat operaţiunile pentru a se asigura aviaţiei militare libertatea de acţiune.

În cele din urmă, armata poloneză a anunţat că ceea ce sistemele radar au făcut să pară iniţial a fi o încălcare a spaţiului aerian a fost de fapt un stol de păsări venind dinspre Belarus, aliatul Rusiei.

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"Indicaţiile semnalate de sistemele radar nu au fost legate de o încălcare a spaţiului aerian polonez. Acestea au fost cauzate de un stol mare de păsări, a căror trecere a fost detectată de sistemele de supraveghere a spaţiului aerian", a explicat armata poloneză pe reţeaua de socializare X.

De asemenea, autoritatea poloneză care gestionează traficul aerian (PANSA) a scris într-o postare separată pe aceeaşi reţea de socializare că aeroportul Rzeszow şi-a reluat operaţiunile după ce situaţia a fost clarificată.

La sfârşitul lunii iulie, o rachetă rusească de croazieră Kh-101 a căzut în estul Poloniei în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei. Racheta a lovit un câmp nelocuit la numai câţiva kilometri de zonele rezidenţiale, fără să provoace victime. În noiembrie 2022, o rachetă antiaeriană S-300 lansată de armata ucraineană, tot în timpul unui atac aerian rusesc, a căzut de asemenea în estul Poloniei şi a ucis două persoane.