5 senatori neafiliaţi care au făcut parte din POT și SOS România şi-au anunţat trecerea la PSD

Cinci senatori neafiliaţi şi-au anunţat trecerea la PSD, în plenul Senatului. Aceştia provin din partidele POT şi S.O.S România.

Daniel Ghiţă (fost parlamentar POT), Liviu Robe (fost parlamentar POT), Valentina Aldea (fost senator POT), Cristian Bem (fost senator S.O.S România), Ionel Carp (S.O.S România)

Senatorii neafiliaţi care şi-au anunţat trecerea la PSD sunt Valentina Aldea (fost senator POT), Cristian Bem (fost senator S.O.S România), Ionel Carp (S.O.S România), Liviu Robe (fost parlamentar POT) şi Daniel Ghiţă (fost parlamentar POT), scrie News.ro

Valentina Aldea a fost aleasă senator de București pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), la alegerile parlamentare din 2024. De profesie economistă, aceasta a devenit senator neafiliat în mai 2025.

Cristian Bem a obținut un mandat de senator în județul Vaslui, pe listele S.O.S. România. Inginer de profesie, acesta se află la primul mandat parlamentar.

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Ionel Carp a intrat în Senat după alegerile din 2024, fiind ales pe listele S.O.S. România, în județul Tulcea. Este absolvent al Facultății de Teologie și a avut, ulterior, mai multe schimbări de afiliere politică în Parlament.

Liviu Robe a fost ales senator de Bistrița-Năsăud pe listele POT. Înainte de a intra în Parlament, a activat în politica locală și a ocupat funcții în administrație și în domeniul sportiv.

Daniel Ghiță a fost ales senator de Olt pe listele POT, în 2024. Se află la primul mandat parlamentar și a lucrat anterior ca electrician la combinatul Alro.