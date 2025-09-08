Eclipsă totală de lună spectaculoasă azi-noapte! Fenomenul, supranumit „Luna Sângerie“, a fost vizibil din Europa, Africa, Asia şi Australia. La noi în ţară, oamenii s-au adunat în parcuri şi la observatoarele astronomice pentru a admira imagini unice.

Spectacolul de pe cer a început după apusul soarelui. Eclipsa totală de Lună a durat aproape o oră şi jumătate timp în care umbra Pământului a fost proiectată pe satelitul natural al Terrei în tente roşiatice. La Observatorul astronomic din Bucureşti, curioşii au stat la coadă ca să poată admira printr-un telescop profesional astrul colorat.

La Cluj-Napoca, pasionaţii s-au adunat în parc ca să vadă eclipsa mai aproape, cu instrumentele astronomilor. Pe litoral, Luna Sângerie s-a reflectat în apa mării, iar sute de turişti au admirat-o de pe faleza cazinoului.

"Este momentul când, dacă ai fi pe lună, Pământul se pune în dreptul soarelui şi pe lună nu mai ajunge multă lumină. Ajunge lumina roşie, care este împrăştiată de atmosfera Pământului şi de asta este luna roşie", spune Adrian Şonka, Observatorul Astronomic.

În momentul apogeului, milioane de fotografii au fost făcute pe toată planeta. Eclipsa totală de Lună s-a văzut cel mai bine în Asia. Fotografii uluitoare au fost realizate în China şi în Indonezia.

Vedetele au fost şi ele impresionate

Brian May, chitaristul formaţiei Queen care are şi un doctorat în astrofizică, a postat un clip pe reţelele de socializare.

Fostul supermodel Naomi Campbell şi Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo, au filmat şi ele fenomenul astronomic.

Următoarea eclipsă de lună - de data aceasta parţială - va avea loc în august anul viitor.

