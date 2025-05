O ciupercă care te poate "consuma din interior" s-ar putea răspândi pe măsură ce planeta se încălzește

Deși aparent inofensive, ciupercile sunt peste tot: în sol, în apă, pe plante și în aer. Joacă un rol esențial în natură, dar unele specii pot provoca boli grave, uneori fatale. În prezent, infecțiile fungice ucid aproximativ 2,5 milioane de oameni în fiecare an, iar lipsa datelor sugerează că numărul real ar putea fi mult mai mare.

Deși infecțiile fungice au fost ignorate mult timp în cercetare, ele atrag tot mai multă atenție, inclusiv datorită serialului The Last of Us, care imaginează o lume distrusă de o ciupercă mutantă. Deși scenariul este fictiv, problema e cât se poate de reală.

Clima se schimbă, iar ciupercile se adaptează rapid

O echipă de cercetători de la Universitatea din Manchester a folosit simulări computerizate pentru a anticipa cum se va răspândi în viitor un grup de ciuperci numit Aspergillus. Acestea sunt prezente deja peste tot în lume și pot provoca aspergiloza, o boală gravă care afectează în principal plămânii.

Rezultatele studiului arată că, pe fondul schimbărilor climatice, unele specii de Aspergillus își vor extinde teritoriul în zone unde până acum nu erau întâlnite, inclusiv în părți din America de Nord, Europa, China și Rusia.

"Ciupercile sunt încă foarte puțin cercetate comparativ cu virusurile sau bacteriile. Însă hărțile obținute în acest studiu arată clar că vor afecta tot mai multe regiuni ale lumii", explică Norman van Rijn, autor al studiului și expert în boli infecțioase legate de schimbările climatice.

Cum acționează ciupercile periculoase

Sporii ciupercilor Aspergillus plutesc în aer și sunt inhalați zilnic de oameni. Cei mai mulți nu pățesc nimic, pentru că sistemul imunitar îi elimină. Însă pentru persoanele cu afecțiuni pulmonare (precum astm sau fibroză chistică), cu imunitate scăzută (din cauza cancerului, transplanturilor sau infecțiilor severe precum Covid-19), acești spori pot deveni letali. "Dacă sistemul imunitar nu-i elimină, ciuperca începe să se dezvolte în organism și, ca să o spunem direct, te consumă din interior", explică van Rijn.

Rata de mortalitate pentru aspergiloză este alarmant de mare: între 20% și 40%. Diagnosticul este dificil, simptomele (febră, tuse) pot fi confundate cu alte boli, iar medicii nu se gândesc mereu la această cauză. Mai grav, tratamentele sunt limitate, există doar patru clase de antifungice, iar rezistența la ele crește.

Speciile care amenință sănătatea și securitatea alimentară

Cercetarea arată că două specii sunt deosebit de periculoase. Aspergillus flavus, care preferă climatele calde, ar putea să-și extindă arealul cu 16% dacă emisiile de gaze cu efect de seră continuă în ritmul actual. Va ajunge în zone din nordul Americii, China și Rusia. Această ciupercă este rezistentă la multe tratamente și afectează și culturile agricole, fiind un risc și pentru securitatea alimentară.

Aspergillus fumigatus, obișnuit cu climatele temperate, ar putea ajunge până aproape de Polul Nord. Se estimează că răspândirea sa va crește cu peste 77% până în 2100, punând în pericol 9 milioane de oameni din Europa.

Paradoxal, în unele regiuni foarte calde, cum e Africa subsahariană, temperaturile ar putea deveni prea ridicate pentru supraviețuirea acestor ciuperci. Dar și dispariția lor poate avea efecte negative, pentru că joacă un rol crucial în menținerea sănătății solului.

"Nu suntem pregătiți pentru ce urmează"

Pe lângă faptul că se răspândesc în teritorii noi, ciupercile par să își crească și toleranța la căldură, ceea ce le-ar putea permite să supraviețuiască mai ușor în corpul uman. Evenimentele meteo extreme, secete, inundații, furtuni, pot contribui și ele la dispersarea sporilor. De exemplu, după tornada din 2011 din Joplin, Missouri, a avut loc o explozie de infecții fungice.

Elaine Bignell, expertă în micologie medicală de la Universitatea din Exeter, spune că studiul scoate în evidență o amenințare reală și ignorată: "Nu suntem pregătiți pentru ce urmează. Fungii din mediu vor avea un impact major".

Datele lipsesc și pentru că diagnosticarea e dificilă. În SUA, un studiu amplu a identificat peste 20.000 de cazuri de aspergiloză între 2013 și 2023 și numărul crește cu aproximativ 5% pe an, potrivit profesorului Justin Remais de la UC Berkeley.

