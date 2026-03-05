O nouă baterie dezvoltată în China ar putea duce autonomia mașinilor electrice la peste 1.000 km

Cercetători din China au testat o baterie solid-state de nouă generaţie, care ar putea creşte semnificativ autonomia maşinilor electrice, depăşind în viitor 1.000 de kilometri cu o singură încărcare. Tehnologia, dezvoltată de oameni de ştiinţă de la Universitatea Nankai din Tianjin, a fost deja instalată într-un vehicul real şi testată în condiţii de drum, potrivit unui comunicat al instituţiei, citat de Live Science, relatează Agerpres.

Tehnologia are o densitate de energie care depăşeşte 500 de waţi-oră pe kilogram - o creştere de 30% faţă de bateriile litiu-ion de top actuale, de 300 Wh/kg - conform comunicatului. Bateriile cu densitate mai mare înseamnă mai multă energie (şi autonomie) pentru o greutate mai mică şi într-un factor de formă mai mic.

Cum funcționează noua baterie solid-state dezvoltată în China

Deşi detaliile despre maşina specifică în care a fost testată bateria sunt puţine, rapoartele ulterioare indică faptul că a fost un prototip dezvoltat de filiala de producţie de baterii a Grupului China FAW, China Automotive New Energy Battery (CANEB).

Bateriile solid-state sunt mai bune decât omoloagele lor tradiţionale din mai multe puncte de vedere, inclusiv în ceea ce priveşte siguranţa, conform oamenilor de ştiinţă. Electroliţii lichizi din bateriile litiu-ion sunt inflamabili, în timp ce electroliţii solizi sunt neinflamabili şi mai puţin predispuşi la defecţiuni catastrofale. Electroliţii solizi pot oferi, de asemenea, o durată de viaţă mai lungă datorită reducerii creşterii dendritelor - vârfuri metalice care provoacă scurtcircuite - precum şi degradării din cauza chimiei lichidelor.

Prototipul a fost dezvoltat de filiala de baterii a grupului auto China FAW

Deşi sunt încă în faza de dezvoltare, unele materiale pentru baterii în stare solidă pot permite, de asemenea, o încărcare mai rapidă, datorită conductivităţii ionice mai mari a electrolitului solid.

Noua baterie se bazează pe un catod de mangan bogat în litiu şi un sistem hibrid de electrolit solid-lichid. Designul hibrid combină avantajele arhitecturii în stare solidă cu un electrolit compozit super-umed care este destinat să îmbunătăţească conductivitatea şi siguranţa ionică. În acest caz, caracteristica super-umedă a electrolitului se referă la răspândirea şi penetrarea completă a electrolitului pe suprafeţele şi porii materialelor bateriei, maximizând contactul dintre el şi materialele active, astfel încât ionii se pot mişca mai eficient. Bateria dispune, de asemenea, de tehnologie cu anod de litiu, concepută pentru a reduce costurile de producţie prin simplificarea procesului de fabricaţie.

Autonomie de peste 1.000 km pentru mașinile electrice în viitor

Pachetul de baterii actual are o capacitate totală de 142 kilowaţi-oră (energia totală stocată a pachetului) şi o densitate energetică de 288 Wh/kg la nivel de sistem, faţă de 500 Wh/kg, luată izolat - ţinând cont de sistemele de răcire, cablajele, suporturile structurale şi hardware-ul de siguranţă. Această scădere a densităţii este normală şi consistentă cu modul în care bateriile pentru vehicule electrice sunt raportate la nivel de industrie.

Dezvoltatorii spun că viitoarele iteraţii ar putea depăşi 340 Wh/kg la nivel de pachet şi o capacitate totală de 200 kWh, depăşind autonomiile de peste 1.600 km. Demonstraţiile sunt aşteptate să înceapă în cursula cestui an.

O autonomie de 1.600 km ar reprezenta o creştere semnificativă faţă de autonomia chiar şi a celor mai avansate vehicule electrice disponibile în prezent. Conform unui raport de la EV.com, autonomia medie a vehiculelor electrice fabricate în 2024 a fost de 455 km, modelele de top atingând un vârf de 825 km. Această autonomie maximă este deţinută de Lucid Air şi nu a fost încă depăşită în 2026.

Rezultatele privind bateriile în stare solidă provin dintr-o colaborare între universitate şi industrie şi nu au fost încă verificate independent inter pares.

