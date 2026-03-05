Piaţa muncii nu mai e nici pe departe ce-a fost odată. Totul s-a schimbat în ultimii ani, de la cerinţele salariaţilor, până la modul în care angajatorii se adaptează. Munca remote, de exemplu, este astăzi visul angajaţilor moderni. Un laptop, o conexiune bună la internet şi un birou improvizat oriunde în lume. Desigur, sună ideal, poate părea o libertate deplină - să fii un "nomad digital". Pentru alţii însă, "biroul de oriunde" înseamnă, de fapt, aceeaşi masă din sufragerie, fără drumuri, fără conversaţii cu colegii şi de multe ori fără pauze reale. Aşa se ajunge ca libertatea promisă să se transforme, de fapt, într-o capcană: singurătate, sedentarism, izolare şi chiar burn-out. Cum găsim echilibrul, aflăm astăzi din poveştile unor angajaţi care le-au văzut şi le-au trăit pe toate, în exclusivitate pentru Observator 16.

"Cel mai mare avantaj al unui nomad digital este libertatea geografică. Azi, poţi trimite un raport la birou dintr-o cabină telefonică din Londra, mâine poţi fi pe o bancă într-un parc olandez. Poţi intra online în şedinţe dintr-o ţară asiatică sau, de ce nu, dacă ai net bun, de pe o plajă cu nisip fin şi palmieri. DAR NU AZI!", transmite Alex Prunean, reporter Observator.

Pentru mulți angajați din zilele noastre, este un vis îndeplinit: libertatea de a munci de oriunde în lume. Unii chiar reușesc să transforme această libertate într-un stil de viață.

Ce sunt nomazii digitali

Andrei este unul dintre ei. Lucrează în IT, iar la doar 30 de ani a vizitat deja peste 50 de țări. În ultimele 2 luni, "birou" i-au fost cafenelele din Vietnam și Laos. Acum se află în Thailanda.

"Banii pe care îi faci te pot duce foarte departe în termen de lifestyle: ce doreşti să mănânci, unde doreşti să stai, multitudinea de activităţi. Unul dintre lucrurile mai dificile când alegi acest stil de viaţă este să îşi găseşti prieteni, comunitate. Dificultatea atunci când pleci pe un alt continent este fusul orar. Când aleg o destinaţie, mă uit la oamenii pe care îi găsesc acolo, cât de prietenoasă este ţara pentru nomazii digitali, lucruri de făcut, lucruri de vizitat, locuri unde te poţi relaxa", a povestit Andrei Călugăr pentru Observator 16.

Se numesc nomazi digitali - călători profesionişti şi angajaţi cu normă întreagă în acelaşi timp. Un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, mai ales după pandemie.

Staţiuni şi oraşe care se reinventează pentru a atrage muncitorii remote

La nivel global, sunt estimați astăzi peste 330 de milioane de oameni care lucrează de acasă sau într-un sistem hibrid, în care combină munca de birou cu cea de la distanţă. Pentru turism, fenomenul este o oportunitate imensă. De exemplu, stațiunea Bansko din Bulgaria a creat centre speciale în care se pot închiria birouri, pentru a atrage turişti și în extrasezon. Printre ei a fost şi Alex.

"În Bansko am fost timp de 3 luni în timpul iernii și am închiriat un apartament cu 300 de euro pe lună chiar în faţa pârtiei. În Poiana Braşov ar fi mult mai scump", spune Alex Todea, nomad digital.

Pentru a mai reduce costurile cazării, Alex are acum o rulotă cu care se plimbă prin lume. A bifat deja 30 de ţări.

"Dacă vreau să mut biroul în faţa unui munte sau să văd un răsărit nou, un apus nou. O zi de muncă… mă trezesc dimineaţa, mă duc 2 ore la drumeţie, lucrez apoi 2-3 ore, după aceea fac o sesiune de ice climbing sau snowboard", a continuat Alex.

Munca remote, criteriu tot mai important pentru cei care îşi caută un job

Poveşti ca acestea au convins tot mai mulţi români că munca la birou poate fi şi distractivă. Una dintre cerinţele principale ale celor care aplică acum pentru joburi este munca remote. Chiar şi dacă biroul este de fapt masa din sufragerie.

"Acasă te poţi concentra singur. La birou, mai sunt şi colegii, mai râdeţi", a declarat un angajat.

Reporter: Cum vi se pare mai productiv, de acasă sau de la birou?

Angajat: Ambele situaţii sunt productive. Acasă sunt mai focusată. Partea de colaborare, la birou, faţă în faţă… poate fi foarte productivă.

În timp însă, această flexibilitate poate aluneca într-o capcană.

Libertate de mişcare vs. burnout

"Flexibilitatea creşte productivitatea, dar există un risc: colaborarea între persoanele de acasă şi cele de birou devine deficitară. Sunt companii unde vizibilitatea e importantă. Angajaţii prezenţi la birou sunt mult mai implicaţi în luarea deciziilor şi comunică mai des cu managerii lor. Există o graniţă neclară între muncă şi timpul personal", a explicat Cristina Florescu, specialist HR.

Fără limite clare între job și viața personală apare ușor burnout-ul. Când casa devine birou, programul se prelungește, relațiile pot avea de suferit, iar lipsa interacțiunilor cu colegii duce la izolare și sedentarism. De aceea, spun psihologii, munca remote funcționează cel mai bine doar atunci când există echilibru.

