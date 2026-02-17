O tulpină bacteriană, veche de 5.000 de ani, a fost descoperită în peştera Scărişoara din România. Bacteria este rezistentă la zece antibiotice moderne, potrivit unui nou studiu, citat de Euronews.com .

O bacterie veche de 5.000 de ani, descoperită în Peştera Scărişoara. E rezistentă la antibiotice moderne - Shutterstock

Bacterii vechi de aproximativ 5.000 de ani, descoperite într-o bucată de gheață din Peștera Scărișoara, s-au dovedit a fi rezistente la antibioticele moderne, potrivit unui studiu realizat de cercetători români și publicat în revista științifică Frontiers in Microbiology.

Tulpina bacteriană, denumită Psychrobacter SC65A.3, a fost izolată dintr-un strat de gheață format în urmă cu circa 5.000 de ani. Peștera adăpostește unul dintre cele mai mari și mai vechi gheţari subterani din lume, cu un volum de aproximativ 100.000 de metri cubi și o vechime estimată la 13.000 de ani.

Pentru a studia microorganismele conservate în gheață, echipa de la Institutul de Biologie București al Academiei Române a forat o carotă adâncă de 25 de metri din zona Sala Mare. Analizele genetice au arătat că tulpina Psychrobacter SC65A.3 este rezistentă la zece antibiotice moderne din opt clase diferite și deține peste 100 de gene asociate rezistenței antimicrobiene.

Potrivit coordonatoarei studiului, Cristina Purcărea, antibioticele la care bacteria a demonstrat rezistență sunt utilizate frecvent în practica medicală pentru tratarea unor infecții grave, inclusiv tuberculoza sau infecțiile urinare.

Descoperirea sugerează că rezistența la antibiotice este un fenomen natural, existent cu mult înainte de utilizarea pe scară largă a acestor medicamente. Totuși, cercetătorii subliniază că folosirea excesivă și uneori nejustificată a antibioticelor în ultimele decenii a accelerat diversificarea și răspândirea genelor de rezistență.

Rezistența antimicrobiană reprezintă în prezent una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice. Conform World Health Organization, una din șase infecții bacteriene la nivel global este rezistentă la tratamentele standard, iar în Europa fenomenul este responsabil pentru zeci de mii de decese anual.

