Cele mai slabe cifre pentru industria auto, de la pandemia de Covid 19. Înmatriculările de maşini au scăzut puternic pentru a doua lună, consecutiv, semn că românii nu se mai avântă să facă achiziţii importante şi costisitoare, într-o perioadă de incertitudine, explică specialiştii. Declinul se vede atât pe piaţa autoturismelor noi, cât şi pe piaţa second-hand. Drept alternativă, mulţi îşi cumpără maşini pe gaz, ca să mai reducă din costurile lunare.

Vânzările de maşini noi au scăzut cu o treime în ianuarie şi cu un sfert în februarie faţă de anul trecut. În primele două luni au fost cumpărate puţin peste 8.900 de vehicule.

"Oamenii nu mai au bani. Sau le este teamă să mai cheltuie în perioada asta. Este o perioadă grea pentru toată lumea", a spus o persoană.

"Noi acum am înmatriculat o maşină. Second. E mai ieftin şi mai convenabil. O maşină nouă...", a adăugat un alt conducător auto.

Nici piața second-hand nu mai salvează situația

Lucrurile nu arată mai bine nici pe piaţa second-hand. În primele două luni din an au fost înmatriculate puţin peste 57.000 de astfel de autoturisme. Vorbim despre o scădere de 6 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De altfel, vânzătorii au înregistrat cele mai slabe cifre de la pandemia de Covid 19 încoace.

"Noi avem un parc auto care stagnează la o vechime de 13 ani plus. Grosul vânzărilor rămân maşini second hand vechi", a precizat Adrian Mitrea, analist piaţă auto.

Majorarea taxelor şi impozitelor plus contextul global dificil frânează motoarele economiei şi puterea de cumpărare.

Incertitudinea economică frânează achizițiile

"Când sunt provocări sau turbulențe în economie automat produsele de valoare mare cum sunt autovehiculele sunt afectate. Clienţii sunt, deja, foarte precauţi", a explicat Nicoleta Gerea, reprezentant constructor auto japonez.

"Bineînţeles că există şi o zonă de incertitudine, există o zonă de ezitare a unor clienţi în momentul de faţă dat fiind aspectele pe care le vedem cu toţii din punct de vedere economic, politic, internaţional", a transmis Mihai Tănase, director de marketing Dacia.

"Şi aşteptarea cumpărătorilor de a vedea dacă pornesc programele Rabla şi Rabla Plus în 2026 şi aşteptarea de a vedea cum evoluează conflictele armate din Orientul Mijlociu şi din Ucraina", mai spune Adrian Mitrea, analist.

Mașinile, mai scumpe cu peste 20% în cinci ani

Maşinile s-au scumpit cu peste 20% în ultimii cinci ani, iar cheltuielile cu întreţinerea şi carburanţii sunt tot mai mari.

"Cred că ne vor impacta taxele şi impozitele. Către maşină, către toate", a susţinut o persoană.

În aceste condiţii, tot mai mulţi români preferă opţiunile low-cost de autoturisme noi, cu alimentare mixtă - benzină şi GPL. Peste jumătate din modelele Logan, Sandero Stepway şi Jogger vândute de Dacia au motoare de acest fel.

