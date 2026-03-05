Dronele Ucrainei, la mare căutare pentru a contracara Iranul. "Târgul" propus de Zelenski americanilor

Ucraina a dezvoltat în ultimii ani drone ieftine, produse în masă, pentru a lupta împotriva dronelor rusești Shahed/Geran. Acum, SUA și țările din Golf vor să le cumpere, după ce şi-au dat seama că rachetele Patriot sunt prea scumpe pentru a fi folosite la doborârea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, relatează Financial Times.

Ţările din Golf au utilizat rachete Patriot de fabricaţie americană, inclusiv PAC-3, pentru a respinge valurile de drone iraniene de când SUA şi Israelul au lansat ofensiva sâmbăta trecută, dar stocurile sunt în scădere şi vor alternative mai ieftine. Pentagonul şi cel puţin un guvern din Golf poartă discuţii pentru achiziţionarea de drone interceptoare fabricate în Ucraina, relatează Financial Times, citând surse din sectorul ucrainean al apărării.

Dronele Shahed, considerate inițial o problemă minoră care nu justifica folosirea unor interceptoare scumpe, au provocat pagube reale în unele cazuri. O filmare de sâmbătă arată cum o dronă Shahed a distrus o antenă satelit la o bază navală americană din Bahrain. "Faptul că dronele Shahed reușesc să treacă de apărare, cu atât mai mult la o bază militară care este centrul operațional pentru întregul Orient Mijlociu și în plină zi, este uluitor", a reacționat un angajat al cartierului general al Flotei a 5-a a Marinei SUA din Bahrain.

Expertiza Ucrainei în lupta cu dronele Shahed, "cea mai avansată din lume"

În cei 4 ani de război, Ucraina a devenit pionier în folosirea de drone interceptoare produse în masă, care costă doar câteva mii de dolari și pot distruge dronele Shahed lansate în valuri. O dronă Shahed costă aproximativ 30.000 de dolari, în timp ce rachetele interceptoare, precum PAC-3 folosite în sistemul Patriot, costă milioane de dolari.

Un oficial ucrainean a confirmat că există un interes tot mai mare pentru dronele interceptoare ucrainene, deoarece pot distruge o dronă Shahed la un cost foarte mic. Vânzarea acestor sisteme, chiar dacă sunt produse în afara Ucrainei, trebuie făcută în coordonare cu Kievul, a avertizat un reprezentant al industriei de apărare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că a discutat cu șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, emirul Qatarului, și cu Mohammed bin Zayed al-Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, despre folosirea tehnologiei ucrainene anti-drone. "Expertiza Ucrainei în combaterea dronelor Shahed este în prezent cea mai avansată din lume. Totuși, orice cooperare pentru protejarea partenerilor noștri trebuie să aibă loc fără a reduce propriile noastre capacități de apărare", a transmis Zelenski.

Iranul ar avea zeci de mii de drone Shahed. De când a fost atacat de Israel și SUA, a lansat sute de astfel de drone, în special asupra statelor din Golf, pentru a provoca panică și a epuiza stocurile de rachete defensive ale adversarilor. Dronele Shahed sunt greu de neutralizat deoarece pot fi ascunse și lansate aproape de oriunde. Nu sunt vulnerabile la tacticile SUA și ale Israelului, care se bazează pe distrugerea lansatoarelor.

Armata ucraineană folosește arme mai ieftine, precum tunuri antiaeriene și mitraliere montate pe camioane, pentru a doborî dronele. Începând de toamna trecută, a început să utilizeze și drone interceptoare rapide, care pot atinge 250 km/h, suficient pentru a prinde o dronă Shahed, a cărei viteză maximă este de 185 km/h. Totuși, nu a reușit încă să dezvolte un interceptor eficient pentru noile drone rusești Geran-3, produse în Rusia și propulsate cu reacție, care pot depăși 550 km/h. Potrivit Ministerului Apărării din Ucraina, Rusia a lansat 54.000 de astfel de drone anul trecut.

Kievul este îngrijorat și de propriile stocuri de muniție anti-drone. Totuși, speră că dacă țările din Orientul Mijlociu vor folosi drone interceptoare în locul rachetelor Patriot, vor rămâne mai multe rachete PAC-3 disponibile la nivel global pentru Ucraina, care are nevoie de ele pentru a se apăra de rachete de croazieră și balistice. Zelenski a declarat într-un comunicat separat că a cerut oficialilor din Kiev să prezinte opțiuni statelor interesate de interceptoare, adăugând că Ucraina are capacitatea de a ajuta.

Ce drone interceptoare are Ucraina

Printre dronele interceptoare dezvoltate de Ucraina se numără Merops, o dronă cu aripi fixe produsă de companii finanțate de fostul director Google Eric Schmidt. O altă dronă, numită Sting, produsă de compania ucraineană Wild Hornets, a fost folosită în largul Odesei, lansată de pe drone navale Magura. Compania ucraineană General Cherry produce și ea o dronă interceptor rapidă, special concepută pentru a vâna dronele Shahed.

Modelul ucrainean de apărare aeriană este multistratificat: folosește sisteme avansate precum Patriot pentru amenințări la mare distanță și altitudine și NASAMS pentru ținte la distanță medie. Totuși, aceste sisteme nu sunt eficiente împotriva unui număr mare de drone ieftine, care zboară la altitudine joasă și viteză redusă, precum Shahed-136 sau Geran-3.

Pentru a combate aceste drone, Ucraina a dezvoltat mai multe tehnologii: drone interceptoare mici și agile, capabile să distrugă drone de atac până la altitudini de aproximativ 6.000 de metri, sisteme acustice precum Zvook și Sky Fortress, care folosesc rețele de microfoane pentru a detecta sunetul specific al dronelor rusești, radare mobile și sisteme de control, precum ControlMaster 200, care pot detecta ținte la 250 km. Marele atu al acestor sisteme este că sunt mult mai ieftine. De exemplu, sistemul Hunter costă aproximativ 35.500 de dolari, în timp ce un sistem Patriot poate costa peste un miliard de dolari.

Tacticile iranienilor în Golf seamănă din ce în ce mai mult cu cele rusești împotriva Odesei: dronele Shahed zboară foarte jos deasupra mării pentru a evita radarul și pentru a îngreuna interceptarea. Unele drone interceptoare pot identifica singure ținta cu ajutorul inteligenței artificiale, în timp ce altele sunt controlate de operatori. Ucraina are cel puțin 10 companii care produc astfel de interceptoare, mici drone sau quadcoptere în formă de glonț, la câteva mii de dolari bucata.

