Premiul Nobel pentru Medicină: Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel, premiați pentru optogenetică

Odată cu deschiderea sezonului Premiilor Nobel 2026, luni a fost anunțat câștigătorul Nobelului pentru Medicină. Câştigătorii celor şase premii Nobel pentru Medicină, Fizică, Chimie, Literatură, Pace şi Economie vor fi dezvăluiţi zilnic, în perioada 5-12 octombrie.

Academia Regală Suedeză de Științe a acordat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2026 cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel "pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica".

"Hegemann și Nagel au descoperit channelrodopsina, o proteină cu proprietăți unice. Ei au constatat că, indiferent în ce tip de celulă introduceau proteina, acele celule deveneau sensibile la lumină", explică Academia Regală Suedeză de Știință în comunicatul în care a anunțat laureații.

"Deisseroth a introdus gena pentru channelrodopsină în celulele nervoase provenite de la șobolani. Iluminând celulele cu lumină albastră, el a reușit să declanșeze un semnal nervos. Ulterior, a făcut ca acest comutator controlat de lumină pentru celulele nervoase să funcționeze în creierul unor șoareci vii. Această metodă de controlare a semnalelor nervoase cu ajutorul luminii este numită acum optogenetică și a dobândit rapid un impact la nivel mondial", adaugă acesta.

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Care este programul pentru următoarele premii

Premiul Nobel pentru Fizică: marți, 6 octombrie, la 12:45, ora României;

Premiul Nobel pentru Chimie: miercuri, 7 octombrie, la 12:45, ora României;

Premiul Nobel pentru Literatură: joi, 8 octombrie, la 13:00, ora României;

Premiul Nobel pentru Pace: vineri, 9 octombrie, la 12:00, ora României;

Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel: luni, 12 octombrie, la 12:45, ora României.

Orele anunțate sunt orientative, anunțarea premiilor putând suferi mici întârzieri.

Ce sugerează unii analişti privind premiul pentru literatură

Câştigătorul premiului Nobel pentru literatură va fi anunţat joi, iar unii analişti sugerează că Academia Suedeză ar putea continua tendinţa de anul trecut, când premiul i-a fost acordat lui László Krasznahorkai, alegând o scriitoare, posibil din America Latină, potrivit Agerpres.

Scriitoarea argentiniană Samanta Schweblin, în vârstă de 48 de ani, ar putea fi una dintre opţiuni, a declarat pentru AFP criticul literar Lina Kalmteg.

Printre alţi autori menţionaţi adesea în speculaţiile privind Premiul Nobel se numără scriitoarea din Antigua şi America, Jamaica Kincaid, scriitoarea chineză Can Xue, australienii Gerald Murnane şi Alexis Wright, americanul Thomas Pynchon şi scriitoarea mexicană Cristina Rivera Garza.

Toate privirile îndreptate spre Premiul pentru Pace

Probabil cel mai aşteptat premiu este cel care urmează să fie decernat vineri, premiul pentru Pace - singurul premiu Nobel acordat la Oslo.

Anul acesta, unii experţi au sugerat că juriul ar putea alege un laureat care să se bucure de un consens larg, după ce câştigătoarea de anul trecut, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, a stârnit controverse.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni intense anul trecut pentru a obţine premiul, Machado i-a dăruit în cele din urmă medalia Nobel - iar comitetul este conştient că acesta va urmări din nou cu atenţie evenimentele.

"Întotdeauna există o activitate intensă de lobby şi, în cele din urmă, poate şi încercări de a exercita presiune asupra comitetului", a declarat secretarul Comitetului Nobel, Kristian Berg Harpviken, într-un interviu acordat agenţiei AFP.

Printre posibilii laureaţi din acest an se numără un premiu comun acordat organizaţiei "Save the Children" şi lui Mykola Kuleba, un activist ucrainean pentru drepturile copiilor care militează pentru repatrierea copiilor ucraineni duşi ilegal în Rusia din teritoriile ocupate.

Printre acestea se numără şi Centrele de intervenţie în situaţii de urgenţă (ERR) din Sudan, o reţea vastă de voluntari care îşi riscă viaţa pentru a ajuta oamenii care se confruntă cu dubla ameninţare a războiului şi a foametei, precum şi Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor (CPJ), după ce anul 2025 a fost cel mai sângeros din istorie pentru această profesie.

Premiul Nobel pentru economie va încheia sezonul premiilor Nobel în 12 octombrie.